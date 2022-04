Russia vieta l'ingresso a Boris Johnson. Terza guerra mondiale: Putin minaccia Biden

Ucraina: Mosca vieta ingresso in Russia a Johnson e ministri Gb

Mosca ha annunciato il divieto di ingresso in Russia al primo ministro britannico, Boris Johnson e ad altri esponenti del suo governo, tra cui il vice primo Ministro e ministro della Giustizia, Dominic Raab, i ministri degli Esteri e della Difesa, Elizabeth Truss e Ben Wallace. Divieto di ingresso in Russia anche per l'ex premier, Theresa May. "Questo passo - si legge in una nota del ministero degli Esteri russo - e' stato compiuto in risposta alla sfrenata campagna informativa e politica di Londra volta a isolare la Russia a livello internazionale e a creare condizioni per strangolare la nostra economia".

Guerra Russia Ucraina, forze speciali Gb addestrano truppe a Kiev

Membri delle forze speciali britanniche addestrano truppe ucraine a Kiev, per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Lo rivela il Times, spiegando che gli ufficiali di due battaglioni di stanza a Kiev e intorno alla capitale ucraina hanno detto al giornale di aver ricevuto addestramento militare dai soldati britannici nelle ultime due settimane. Il capitano Yuriy Myronenko, il cui battaglione si trova a Obolon, a nord di Kiev, ha spiegato che i soldati delle forze speciali erano venuti per istruire le nuove reclute sull'uso dei Nlaw, i missili anticarro forniti dal Regno Unito. Il ministero della Difesa di Londra non ha confermato le notizie. Militari britannici erano gia' stati inviati in Ucraina dopo l'invasione della Crimea, ma sono stati ritirati lo scorso febbraio per evitare un conflitto diretto con le forze russe e il conseguente coinvolgimento della Nato nel conflitto in corso.

Guerra Ucraina: Russia-Arabia Aausita, Putin parla con Mohammed bin Salman Al Saud. In agenda petrolio e situazione

In una telefonata fra il presidente russo Vladimir Putin e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud "sono state discusse questioni rilevanti della cooperazione bilaterale, anche nel settore commerciale ed economico. Le parti hanno espresso un impegno reciproco per l'ulteriore sviluppo di legami reciprocamente vantaggiosi tra Russia e Arabia Saudita". Lo ha fatto sapere il servizio stampa del Cremlino. Durante la telefonata, avvenuta su iniziativa della parte saudita, le parti hanno lodato "il lavoro congiunto come parte dell'OPEC+ volto a garantire la stabilita' del mercato globale del petrolio". C'e' stato anche uno "scambio di opinioni su alcune questioni dell'agenda internazionale, tra cui la situazione in Ucraina e l'insediamento in Yemen". Putin ha fatto i suoi auguri alla leadership e al popolo dell'Arabia Saudita per il mese sacro del Ramadan. Le parti hanno concordato di continuare i contatti a vari livelli, ha concluso il servizio stampa.

Guerra Russia Ucraina, Putin avverte Biden

"Facciamo appello agli Stati Uniti e ai loro alleati perché mettano fine all'irresponsabile militarizzazione dell'Ucraina, che comporta conseguenze imprevedibili per la sicurezza regionale e internazionale". Lo scrivono i russi in una nota. "Avevamo avvertito la Russia che se avessero invaso l'Ucraina la risposta sarebbe stata senza precedenti. Come dice Biden, le grandi nazioni non bluffano", ha spiegato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa.

