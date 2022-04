Reddito di cittadinanza: 553 denunciati a Napoli, sottratti allo Stato 6,5 mln

Reddito di cittadinanza: percepiti 6 mln euro da persone che non avevano diritto

Sono 1204 le persone che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza in base ai controlli svolti da novembre 2021 ad aprile 2022. Tra questi i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto 651 posizioni irregolari e 553 persone denunciate per truffa ai danni dello Stato. Il conto totale dei danni all'erario ammonta a 6.557.931,86 di euro. Una cifra emersa dal controllo di 1.167 nuclei familiari e 2300 persone. Maglia nera appartiene di diritto alla provincia nord orientale di Napoli con il dato di Marano che copre più di un terzo degli oltre 6 milioni di euro di totali.

Reddito di cittadinanza: 553 persone denunciate

Reddito di Cittadinanza, inchiesta Bis dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e dell'Ispettorato del Lavoro con la collaborazione dell'I.N.P.S. In 5 mesi da Novembre 2021 fino ad Aprile 2022 la provincia napoletana è stata divisa in 3 porzioni: Napoli città (comprendendo anche Pozzuoli, Monteruscello, Quarto, Monte di Procida, Bacoli, Ischia, Procida, ndr), comuni della provincia a Nord (area giuglianese compreso litorale, Castello di Cisterna e area a nord del Vesuvio, Maranese, Casoria e comuni limitrofi e area nolana) e sud (vesuviano lungo la costa, area di torre annunziata, torre del greco, Volla, Ercolano, Cercola, penisola sorrentina, castellammare di Stabia e Capri). Le persone che hanno indebitamente percepito il r.d.c. sono 1204. 651 posizioni irregolari, 553 persone denunciate per truffa ai danni dello Stato.

