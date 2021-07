Saqib, fidanzato di Saman: "Forse è viva". Caccia ai genitori

Saman Abbas, il fidanzato Saqib stasera a Chi l'ha visto: "Forse è viva". Nessun esito dalle ricerche nella porcilaia, ora si pensa di setacciare altrove

Stasera a Chi l'ha visto? Saqib, fidanzato di Saman, in studio rilascerà nuove dichiarazioni cruciali che potrebbero dare una svolta alle indagini e alle ricerche in corso per la 18enne pachistana, della quale non si hanno tracce ormai da oltre due mesi, e che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino islamico. Nel corso delle settimane si sono via via aggiunti nuovi particolari alla vicenda, che hanno portato alla luce la storia d'amore con Saqib, un ragazzo pachistano poco più grande di lei conosciuto online, contrastata fortemente dai genitori di Saman, che erano anche arrivati a minacciare il ragazzo e la sua famiglia in Pakistan. Dall'incidente probatorio del fratello minore, di 16 anni, di Saman, inoltre, aveva ricevuto conferma la testimonianza secondo cui l'esecutore materiale dell'omicidio della 18enne sarebbe stato lo zio, fratello del padre, al quale gli stessi genitori l'avrebbero "consegnata" dopo averla attirata a casa con un inganno, dopo che la ragazza si era allontanata dal nucleo e chiesto aiuto ai servizi sociali.

Nessuna traccia intanto dei genitori nel villaggio pachistano di cui sono originari, dove sarebbero rientrati da Novellara, a Reggio Emilia, dove lavoravano in un'azienda agricola, il giorno dopo la scomparsa della figlia, quando sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Malpensa. Shabbar Abbas e Nazia Shaheen sono stati inseriti nella banca dati dell'Interpol. Decisione che implica che dopo che verranno fermati e arrestati (chiesto l'arresto provvisorio), il ministero della Giustizia inoltrerà la domanda di estradizione. La procura di Reggio Emilia, alle indagini sulla sparizione, ha inoltrato una richiesta di rogatoria internazionale alle autorità del Pakistan chiedendo di eseguire il mandato di cattura internazionale per il padre e la madre. I due sono indagati per omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento di cadavere, in concorso con lo zio di Saman, un cugino della ragazza (questi ultimi due latitanti e ricercati in tutta Europa) e Ikram Ijaz, l' altro cugino, unico arrestato della vicenda, che attualmente si trova in carcere. Di recente sarebbero state iscritte nel registro degli indagati anche due zie all'estero, che avrebbero intimato al fratello minorenne di parlare ai carabinieri.