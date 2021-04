SCHIAFFO 2 - I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.

Scuola, tregedia in Dad, "Matteo dov'è?". Lo ritrovano morto sul pavimento

Terribile tragedia durante una lezione in Dad a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Un 18enne ha perso la vita, lo hanno ritrovato riverso a terra agonizzante sul pavimento in cucina, il padre ha provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta, a fare chiarezza sulle cause della morte sarà l'autopsia disposta ieri. Matteo - si legge sul Messaggero - stava bene, era sportivo, non aveva alcun problema di salute e sulla sua morte improvvisa stanno indagando i carabinieri. Che a casa del diciottenne hanno sequestrato alcune confezioni di medicinali ma anche scatole contenenti un conservante per alimenti trovate nella sua stanza.

È nitrito di sodio, che come è emerso ripercorrendo gli ultimi giorni di vita di Matteo attraverso il suo computer, ha comprato la scorsa settimana su un sito internet. Si tratta di un reagente utilizzato nella produzione industriale, impiegato anche in farmacia e nel settore alimentare, se usato in quantità concentrate può intossicare e anche uccidere.

Gli investigatori - prosegue il Messaggero - stanno cercando di capire per quale motivo Matteo abbia comprato la sostanza, pagandola una ventina di euro: per un esperimento scientifico o per abbinarla ad altre sostanze. Soprattutto ciò che resta ancora oscuro è per quale motivo il diciottenne abbia ingerito il reagente: se si sia trattato di un terribile errore o se lo abbia fatto volutamente, magari mescolandolo con altri farmaci. I genitori, papà educatore e mamma impiegata, sono stati ascoltati dagli investigatori e hanno escluso l'ipotesi del suicidio: nessuna avvisaglia né problemi.