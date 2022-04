Speranza, "mascherine al chiuso fino 15 giugno in alcuni ambiti". Ecco dove

Covid: fino a 15/6 obbligo mascherina sanita' e trasporti

"Dal 31 di marzo abbiamo superato lo stato di emergenza ma non vuol dire che siamo fuori dalla pandemia. Proprio pochi minuti fa e' stato approvato un emendamento in Commissione che prevede la proroga dell' uso delle mascherine al chiuso come i trasporti, tutti i luoghi della sanita', comprese le Rsa, e tutti gli eventi al chiuso, compresi i palazzetti. Decidiamo di tenere fino al 15 giugno un elemento di precauzione e cautela. Proprio oggi firmero' un'ordinanza che fara' da ponte fino all'approvazione del decreto". Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla IV conferenza Anaao Giovani in corso a Roma.

Epatite: Speranza, massima attenzione istituzioni su casi

"C'e' la massima attenzione delle istituzioni italiane ed europee. Ci atteniamo alle evidenze scientifiche. Oggi dovrebbe uscire aggiornamento Ecdc". Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza a margine della IV conferenza Anaao Giovani in corso a Roma in merito ai casi di Epatite che si stanno registrando.

Anec, inaccettabile obbligo Ffp2 al cinema fino al 15 giugno

"E' inaccettabile che sia ancora lo spettacolo l'unico a pagare una pesante e ormai non più sostenibile né comprensibile penalizzazione in materia di protocollo Covid!" - tuona l'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema - "Le anticipazioni che trapelano sulle misure che saranno varate nel pomeriggio, vedono una generica raccomandazione per tutte le attività, comprese realtà commerciali sicuramente molto affollate e con elevate possibilità di contatto fra le persone, mentre si obbligano i cinema a imporre la FFP2, nemmeno le chirurgiche già concesse alle discoteche!". "Si dichiari dunque pubblicamente che si intende condannare definitivamente e senza appello un comparto, lo spettacolo cinematografico in sala, intendendo favorire senza se e senza ma gli sfruttamenti in piattaforma dei film." - prosegue la nota dell'associazione - "Sono due anni che con senso di responsabilità gli esercenti hanno preso atto delle stringenti misure, applicate ogni volta in prima istanza ai cinema, ma adesso l'accanimento non è più comprensibile. La filiera ha evidente la profonda crisi del cinema in sala che colpisce pesantemente e maggiormente le produzioni nazionali, e anziché procedere nell'indirizzo di sostegno, si operano soluzioni che affossano e basta". Il 2020 ha registrato perdite del 71% rispetto al 2019, il 2021, unico paese in Europa che ha registrato perdite, ha chiuso con una diminuzione sul 2020 del 12% e il 2022 dopo 4 mesi registra perdite del 60% sul 2019. Nessun settore è in grado di resistere a numeri disastrosi di questo livello e, giunti a questo punto, è evidente che non si tratta più di un tema di salute ma di volontà politica incomprensibile e unicamente dannosa per il settore. "Chiediamo assunzione di responsabilità al consiglio dei ministri per evitare ulteriore danno all'esercizio cinematografico, in vista di due mesi che vedranno arrivare in sala alcuni block-buster di forte appeal che potrebbero consentire un ritorno in sala di pubblico".

