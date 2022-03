E' arrivata la "spritzeria": 16 varianti di drink con gusti e colori diversi

Spritzeria Milano, Porta Venezia: 16 differenti tipi di drink a base di prosecco freschi e colorati

Niente fa più aperitivo di uno spritz. Il long drink a base di prosecco tanto amato in Veneto è oggi diffuso non solo nelle altre Regioni d'Italia ma nel mondo. A Milano, dove l'aperitivo è una tradizione imprescindibile, è nata la prima "spritzeria" che propone ben sedici varianti del popolare drink, tutte di diversi colori grazie all'aggiunta di differenti liquori o gusti di soda al prosecco servito alla spina. Ogni drink viene poi arricchito con una particolare guarnizione. Il Laguna Blu, ad esempio, è a base di curacao mentre il Milano prevede l'aggiunta del Cynar. Ogni cliente può comunque creare la sua versione di spritz che preferisce. Il locale si chiama Orange Spritz Bar e si trova in via Tadino, nel quartiere di Porta Venezia.

"Tanta voglia di creare, ma sempre nel rispetto della tradizione, questa è la mia visione. - ha raccontato il fondatore Filippo Bosio a Milano Today - Grazie alla collaborazione con Marina, che lavora nel mondo della moda, e alla voglia di creare qualcosa di nuovo e divertente, ci siamo ispirati al glamour dei discoclub anni ’80, esclusivo e nello stesso momento inclusivo. Mi piacerebbe che questo format si diffondesse magari anche nella formula franchising, sarebbe bello portare questa idea in altri luoghi simbolo della movida milanese, in altre città italiane".

