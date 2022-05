Strage di Samarate, Maja ossessionato dai debiti: "Mi sentivo un fallito"

Strage di Samarate, il movente di Alessandro Maja sarebbe economico: “Mi sentivo un fallito”

Continuano le indagini sulla strage di Samarate. In base a quanto emerso, il movente di Alessandro Maja, reo di aver assassinato la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia e di aver gravemente ferito il figlio Nicolò, sarebbe di matrice puramente economica.

Alessandro Maja avrebbe così confessato: “Mi sentivo un fallito, responsabile di non poter garantire lo stesso tenore di vita alla famiglia in futuro, non so perché ho agito così”. Il legale delle parti offese, Stefano Bettinelli, ha così dipinto Maja ai microfoni del Corriere della Sera: “Avrebbe dimostrato una fobia per i debiti e per la situazione di difficoltà economica attraversata”.

Durante gli interrogatori Maja sarebbe apparso poco lucido e in stato confusionale. Una condizione su cui starebbero facendo leva gli avvocati difensori, tanto da richiedere una perizia psichiatrica per il loro assistito.

