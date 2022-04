Totti-Noemi, Fabrizio Corona attacca Ilary: "Erano semplici corna"

Totti-Blasi, parla Fabrizio Corona: "Ma che complotto? Erano semplici corna"

Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo nuovo profilo Instagram una foto di Ilary Blasi, commentandola: “Un complotto? Semplici corna. Bella daje”. Le parole del paparazzo più famoso d’Italia fanno riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Ilary Blasi al talk show di Rai2 “Belve”, condotto da Francesca Fagnani.

La conduttrice dell’“Isola dei famosi” è tornata a parlare del gossip sulla rottura tra lei e Francesco Totti, che recentemente ha infiammato i media. Commentando la presunta fine del loro matrimonio, Ilary Blasi ha affermato: “La nostra sensazione è stata che fosse un po’ organizzato. Sinceramente non mi sono chiesta da chi fosse organizzato, tanto non lo saprò mai”.

Sulla possibilità che dietro ci sia Fabrizio Corona, suggerita dalla Fagnani, Ilary ha dichiarato di non averci pensato prima, e di aver attribuito lo scandalo a “un complotto”. “Ho pensato ad un organizzazione ma onestamente non ho un’idea di chi. La nostra coppia non sarebbe in grado di superare un tradimento”, ha aggiunto la conduttrice di Mediaset.

