Ucraina, bufera sulla vignetta di Vauro che ritrae Zelensky con naso adunco

Ucraina, la vignetta di Vauro sul naso di Zelensky è un caso. La comunità ebraica di Roma: “Grave ritrarre ebrei con naso adunco”

"Non è una casualità, ma un'abitudine quella di un certo signore di raffigurare gli ebrei con il naso adunco con lo stile della Difesa della Razza. Non per questo è meno grave e non per questo ci si può assuefare alla vergogna". Cosi' in un tweet la presidente della Comunità ebraica di Roma in riferimento alla vignetta di Vauro che ritrae Putin e Zelensky con il naso adunco. Nel disegno sono raffigurati caricaturalmente i due leader in guerra. Zelensky, di origine ebraica, sulla sinistra è rappresentato con un naso aquilino accentuato.

Ucraina, Vauro risponde alle critiche sulla vignetta che ritrae Zelensky col naso adunco: "Solo una caricatura, non è riferimento a ebraicita' di Zelensky"

"In questo disegno non c'e' alcun riferimento alla ebraicita' di Zelensky , cosa per me del tutto priva di rilevanza. Se disegno una caricatura (si chiama così perché' "carica" i tratti somatici) è ovvio che perché' il soggetto risulti somigliante ne "carico" i tratti: Zelensky ha un naso importante non perché' è ebreo ma perché' e' il suo naso". Così il disegnatore Vauro replica a quanti hanno criticato la sua vignetta che ritrae Zelensky "con un naso adunco" tacciandola di fatto di antisemitismo. "Io non ho mai pensato che gli ebrei abbiano necessariamente il naso adunco, anche perché' ne conosco moltissimi che hanno nasi di vario tipo, a tutti quei cretini che commentano sul naso di Zelensky non avrei voluto nemmeno rispondere. Lo faccio solo perché' se non è pura imbecillità e' malafede", conclude Vauro.

