Vittorio Veneto, al vescovo non suona la sveglia e salta la messa di Natale

Vittorio Veneto, il vescovo non sente la sveglia e non si presenta alla messa di Natale

Può succedere a tutti che la sveglia non suoni. Anche al vescovo di Vittorio Veneto che non ha fatto in tempo a svegliarsi per la messa di Natale a mezzanotte.

Lo ha raccontato lo stesso prelato, Corrado Pizziolo, durante la messa celebrata la mattina di Natale, come si vede in un video dell’emittente “La Tenda Tv”. Il vescovo, in chiusura della celebrazione, ha chiesto "scusa" spiegando che "la messa era alle 24 e alle 21, avevo finito mangiare e avevo messo la sveglia ma, invece di metterla alle 22.50, l'ho messa alle ore 10.50, e così non ha suonato".

Il vescovo ha raccontato di aver sentito bussare alla porta: era una “messaggero” mandato da un altro sacerdote "preoccupato che mi fosse preso un colpo". Il vescovo, ringraziando anche il sacerdote che lo ha sostituito alla messa di mezzanotte, ha raccontato l'accaduto ai fedeli che hanno risposto con un applauso.

IL VIDEO DELLE SCUSE DEL VESCOVO