Primavera e body positivity, i consigli di Martina Pagani: l'influencer curvy

Body positivity, i consigli di Martina Pagani per la moda primaverile

È primavera. Le giornate si fanno più soleggiate e calde, il nostro mood cambia e pure il nostro look. Scatta spontanea la paura di non sentirsi a proprio agio con abiti più chiari e leggeri? Scacciatela, come vi suggerisce Martina Pagani: “Mai avere paura di essere se stesse. Quindi ora che è arrivata la bella stagione osate con colori pastello e vivaci, ma anche con le fantasie floreali per entrare in sintonia con la natura che si risveglia intorno a noi”.

La curvy influencer bresciana (che ha più di 128 mila follower su Instagram) è da sempre una paladina della body positivity, tanto che nel 2016 ha partecipato alla selezioni di Miss Curvy a Bologna, passando le selezioni. E ci tiene ancora una volta a sottolineare che “La bellezza non è sinonimo di taglia 38 o 40, anzi non ha taglia, né età e difetti fisici. E non spetta agli altri giudicarci”.

Martina Pagani è attiva sui social ormai da dieci anni, durante i quali ha dimostrato che oltre al fascino c'è molto di più, ovvero una sensibilità speciale. Negli anni ha infatti aiutato tante ragazze ad imparare ad amarsi e a credere in loro stesse. Forte e determinata, solare e frizzante, la giovane (che ha catturato da diverso tempo l'attenzione dei media) non è solo molto richiesta di brand ma anche dalla tv: l'8 aprile, per esempio, la vedremo su TV8 a “Guess My Age” condotto da Max Giusti. E attenzione, perché nei prossimi mesi la si vedrà in un reality.

Chi è Martina Pagani

Nata a Brescia (il 13 aprile 1995), è approdata sui social nel 2012 un po' per gioco un po' per passione (essendo amante della fotografia e della moda), costruendo nel tempo una solida carriera da influencer. Taglia 46, ama il suo corpo ed è una grande sostenitrice del body positivity: sui social, infatti, parla sempre di positività e invita ad amarsi nonostante i difetti fisici o caratteriali. Nell'aprile 2021, in periodi di quarantene e restrizioni, ha voluto festeggiare il suo compleanno con una diretta Instagram a cui ha partecipato anche Paul Cam Dj.

