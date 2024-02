Agnelli, parla l'avvocato del 2004: "I conti offshore nascosti a Margherita"

Eredità Agnelli, l'avvocato dell'accordo di Ginevra non era a conoscenza delle società offshore

La contesa madre-figli si infittisce, Margherita contro tutti. Ogni giorno si aggiungono dettagli alla vicenda, ed è proprio degli ultimi giorni l'indiscrezione su una probabile frode fiscale della famiglia Agnelli-Elkann riguardante i paradisi fiscali offhshore. Come riportato dal Il Messaggero, proprio in merito alle società, spunta fuori il legale Luigi Emanuele Gamna, uno degli avvocati che per conto di Margherita stessa, seguì la trattativa del 2 marzo 2004, data in cui la figlia dell'Avvocato concordò a rinunciare all'eredità in cambio di 1,3 miliardi di euro.

Tutto chiaro se non che "non eravamo al corrente di nulla, né avevamo gli strumenti per accedere ai conti e alle società oltreoceano", reclama Gamna stesso. Un problema da non sottovalutare soprattutto alla luce dell'esposto presentato dalla donna alla Procura di Torino. In poche parole nè Margherita nè il legale erano a conoscenza dell'intero patrimonio di cui disponevano i genitori: conti esteri, società offshore con sede in paradisi fiscali, riconducibili a Marella Caracciolo.

Dall'indagine della Guardia di Finanza emerge "l’esistenza di ulteriori beni, produttivi di reddito, derivanti dall’eredità del senatore Giovanni Agnell detenuti da società terze collocate in paradisi fiscali, di cui Marella Caracciolo è risultata essere titolare effettiva". Un intero impero, che secondo gli inquirenti, sarebbe stato nascosto al fisco con l'espediente che Marella avesse la residenza in Svizzera. "Forse oggi le cose sono diverse e quella che allora poteva essere solo un’ipotesi ha maggiore consistenza", aggiunge il legale Gamna, e precisa: "In ogni caso fu grazie a noi che Margherita poté ottenere una cifra molto cospicua di denaro e opere d’arte di enorme valore".