Atlantia: Schemaquarantatrè lancia Opa, 23 euro azione

Schemaquarantatre' ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria per acquisire la totalita' delle azioni ordinarie in circolazione di Atlantia, al prezzo di 23 euro per azione. L'obiettivo dell'Opa totalitaria di Edizione-Blackstone su Atlantia e' di revocare la quotazione delle azioni dall'Euronext Milan (delisting). Il corrispettivo, si legge in una nota, rappresenta un premio del 5,3% rispetto al prezzo di chiusura di ieri a 21,84 euro e del 36%,3% rispetto alla media degli ultimi sei mesi. il consiglio di amministrazione di Atlantia ha proposto all'assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2022 la distribuzione di un dividendo pari a 0,74 euro per azione; "gli azionisti di Atlantia che aderiranno all'offerta - prosegue la nota - incasseranno un ammontare complessivo di 23,74 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta"

ATLANTIA: CONTROVALORE OFFERTA 12,7 MILIARDI

In caso di integrale adesione all'opa da parte di tutti i titolari delle azioni oggetto dell'offerta, il controvalore massimo complessivo dell'offerta, calcolato sulla base del corrispettivo di 23,00 euro è pari a 12,7 miliardi di euro (12.706.188.770). Lo indica Schemaquarantatre che dichiara di essere in grado di adempiere integralmente agli impegni di pagamento del corrispettivo. La società farà fronte agli impegni finanziari necessari al pagamento del corrispettivo, fino all'esborso massimo, mediante aumenti di capitale sociale o altri conferimenti di capitale in HoldCo fino ad un ammontare pari a oltre 4,48 miliardi di euro da parte degli investitori Blackstone, utilizzati da HoldCo per finanziare Schemaquarantatre mediante aumenti di capitale o altri conferimenti di capitale di pari importo, e indebitamento finanziario, per un ammontare fino a 8.225.000.000,00 euro che sarà utilizzato da HoldCo per finanziare l'offerente attraverso aumenti di capitale e/o altre contribuzioni di capitale e/o finanziamento soci del medesimo ammontare, come sarà deciso da HoldCo. HoldCo ha oggi ricevuto una lettera di impegno, da parte di un pool di banche finanziatrici, relativa al suddetto finanziamento di HoldCo.

Atlantia: obiettivo Opa e' il delisting

L'obiettivo dell'Opa totalitaria di Edizione-Blackstone su Atlantia "e' quella di perseguire l'acquisizione di tutte le Azioni in circolazione e, conseguentemente, il delisting". Lo si legge nel comunicato che accompagna l'offerta nel quale si spiega che si vuole comunque perseguire il delisting, anche mediante una fusione per incorporazione e che chi non aderira' potrebbe avere quindi titoli non negoziabili in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficolta' di liquidare in futuro il proprio investimento