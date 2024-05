Auto, sconti per vetture nuove o da rottamare. Ma la convenienza non c'è

Auto, sconti per vetture nuove, usate o da rottamare. Ma la convenienza non c'è

Tutto pronto per la pubblicazione del dl incentivi auto in Gazzetta ufficiale la prossima settimana. L'iter, lungo e complesso, come lo stesso ministro Urso ha tenuto a precisare, ha effettivamente avuto numerosi ritardi, anche se il recente via libera della Corte dei Conti segna il passo decisivo verso l'attuazione del decreto Ecobonus che, una volta pubblicato sulla Gazzetta, (si parla del 21 di maggio prossimo), sarà attivo anche attraverso la piattaforma con la quale i concessionari potranno effettuare le prenotazioni. 950 i milioni stanziati dal governo per rilanciare il settore automobilistico, in particolare quello elettrico e ibrido plug-in. Il provvedimento riguarda l'acquisto di auto elettriche (240 mln di euro), ibride (402 milioni di euro), a benzina e diesel euro 6, ma anche moto, scooter green e furgoni ecologici. Il concetto che sta alla base del decreto Ecobonus è molto chiaro: l'incentivo sarà più consistente se l'auto risulterà più inquinante (ma solo se di classe euro 0, 1, 2, 3 o 4).

Per le famiglie con basso reddito (cioè con un ISEE inferiore ai 30.000 euro) la possibilità di rottamare l'auto euro 5 usufruendo di un bonus di 8.000 euro nella fascia 0-20 e di 5.000 euro in quella 21-60. Ma quali sono le fasce e a cosa servono?

Ce ne sono tre e stabiliscono la quantità di anidride carbonica emessa dalla vettura. La prima tra 0 e 20 grammi di emissioni per km, garantirà 11.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo euro 0, 1 o 2, di 10.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 3 e di 9.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo euro 4. Senza rottamazione il contributo sarà di 6.000 euro. La seconda fascia con emissioni tra 21 e 60 grammi per km, sarà di 8.000 euro in caso di rottamazione di euro 0, 1 o 2, di 6.000 euro in caso di rottamazione di auto euro 3 e di 5.500 euro in caso di rottamazione euro 4. Senza rottamazione il contributo sarà di 4.000 euro. Infine la terza fascia, con emissioni di anidride carbonica per km tra 61 e 135 grammi sarà di 3.000 euro in caso di rottamazione dell'auto euro 0, 1 o 2, di 2.000 euro in caso di rottamazione di euro 3 e di 1.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo euro 4. In questo caso, senza la rottamazione, non è prevista l'erogazione di alcun contributo.