Biden lancia il piano Indo-Pacifico: l'alleanza economica in chiave anti Cina

Piano Indo-Pacifico: focus su digitale, catene di approvigionamento, green e corruzione

Nuova alleanza economica tra Asia e Washington. “Gli Stati Uniti e il Giappone, insieme ad altre undici nazioni, lanceranno il quadro economico indo-pacifico", ha detto Biden in una conferenza stampa con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida.

"Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che vorranno partecipare alla nuova alleanza economica nella regione Indo-Pacifico", ha assicurato dopo il summit bilaterale con il premier. E ha aggiunto: "È un impegno a lavorare con i nostri amici e partner nella regione, sulle sfide che contano di più per garantire la competitività economica nel 21esimo secolo". L'intesa punta infatti a rafforzare quattro aree chiave: economia digitale, catene di approvvigionamento, energia verde e lotta alla corruzione.

Un piano che sembra chiaramente inteso a offrire all'Asia-Pacifico un'alternativa alla Cina, la seconda potenza economica mondiale con una crescente influenza nella regione. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, ha tuttavia assicurato che si tratta di una "piattaforma aperta" perché pensata e definita tale, senza peraltro convincere Pechino che ha subito detto la sua.

La strategia Indo-Pacifica degli Stati Uniti sulla formazione delle "piccole cricche in nome della libertà e dell'apertura" ha il solo scopo di contenere la Cina ed è destinata a fallire, ha sottolineato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, aggiungendo che se l'Indo-Pacific Economic Framework "diventa uno strumento politico per gli Usa per salvaguardare la propria egemonia economica regionale ed escludere deliberatamente Paesi specifici, sarebbe su una strada sbagliata".

In conferenza stampa a Tokyo, Biden ha inoltre affermato che gli Usa sarebbero pronti a offrire aiuto a Taiwan in caso di "invasione cinese" e si è detto disponibile a rivedere "alcuni dazi" imposti alla Cina da Trump. Nel 2017, sotto Donald Trump, gli Stati Uniti si sono ritirati dal Trans-Pacific Partnership (Tpp), un vasto accordo multilaterale di libero scambio che è stato oggetto di un nuovo accordo nel 2018 senza Washington.

