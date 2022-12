Bonomi boccia la Manovra: "Così il pil non cresce, basta perdere tempo"

Bonomi: "Così il pil non cresce"

"Serve un intervento forte sul cuneo fiscale : due terzi ai dipendenti e un terzo alle imprese, il contrario di adesso, per mettere in tasca ai lavoratori 1.200 euro in più, strutturalmente per tutta la loro vita lavorativa. Flat tax e prepensionamenti invece non creano Pil aggiuntivo nè posti di lavoro per i giovani". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della conferenza stampa.

"Sono colpito del fatto che da 3 giorni non si parli che di Pos - aggiunge Bonomi -: potremmo concentrarci su questioni più importanti, mi sembra che si possa tranquillamente lasciare libertà di pagamento. Questa è una diatriba, usare o non usare il pos, che mi lascia indifferente posto però che il tema dei pagamenti elettronici è un tema del Pnrr e che quindi comunque dovremo farlo a rischio di perdere i fondi".

"Con il governo Meloni abbiamo appena iniziato questo percorso e al momento ci stiamo confrontando sulla legge di bilancio e su alcuni provvedimenti non posso non credere non venga fatto un ragionamento" diverso, come ad esempio sui crediti di imposta al Sud" aggiunge il presidente di Confindustria. Quanto ad una valutazione dell'esecutivo Bonomi ha ribadito come Confindustria sia "autonoma e apartitica" e come nel confronto con i vari governi "andiamo sempre nel merito dei provvedimenti, mai nella valutazione delle persone o dei partiti. Noi tifiamo solo per il nostro paese: per l'Italia. I governi li scelgono gli italiani", chiosa.

"Serve un fondo sovrano per le grandi crisi; lo abbiamo imparato anche dalla guerra Russo Ucraina, siamo un continente trasformatore quindi ci serve metterci al riparo sulle materie prime ed energetiche. Per questo serve un fondo sovrano che ci metta al riparo acquisendo le materie prima per l'occidente" spiega il presidente di Confindustria.