Borsa, l'Europa corre verso il riscatto: a Milano scatta Bper dopo i conti

Borsa, a Milano recuperano i titoli dell'auto. Saipem in frenata dopo l'accelerazione sull'aumento del capitale

L'Europa tenta il rimbalzo dopo la chiusura in rosso della giornata di ieri. Secondo gli esperti è una mossa tecica, visto che non è comunque scemata l'apprensione per l'andamento dell'inflazione e della crescita, cosa che potrebbe innescare azioni impreviste da parte delle banche centrali e, in particolare, un più repentino rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, nonostante le rassicurazioni del presidente della Banca centrale americana Jerome Powell.

Ci sono poi gli interrogativi sullo stato di salute della domanda, visto che in Cina, primo importatore di petrolio al mondo, vanno avanti i lockdown e restrizioni resi necessari dall'aumento di contagi di Covid-19. Sullo sfondo anche l'evoluzione del conflitto in Ucraina, che sara' per altro tra i temi caldi dell'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente americano Joe Biden a Washington.

In questo quadro incerto, Piazza Affari sale dell'1,26%, tornando poco sopra la soglia dei 23.000 punti, Parigi dell'1%, Francoforte dell'1,2%, Londra +0,73%, Madrid dello 0,78% Amsterdam dello 0,84%. In un listino milanese quasi tutto positivo, si mette in luce soprattutto Bper (+5,1%), all'indomani dei conti de l primo trimestre che hanno evidenziato un utile in calo a 112,7 milioni, ma comunque superiore alle attese. Riflettori puntati anche su Saipem che dopo un avvio positivo a +1,7%, perde a metà mattina il 2%. L'amministratore delegato Francesco Caio, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, ha annunciato di voler accelerare i tempi delle cessioni e dell'aumento di capitale da 2 miliardi, possibile entro l'estate.

Inoltre, recuperano i titoli dell'auto con Pirelli +3,3%, Stellantis +2,1%, Iveco +1,45%, che ieri sono stati tra i più penalizzati, insieme agli energetici. Questi ultimi proseguono oggi sulla via della debolezza, tanto piu' che, dopo i forti ribassi della vigilia, con il greggio che ha ceduto oltre 5 punti, il petrolio prosegue in ribasso, i contratti del Wti giugno scendono dello 0,4% a 102,72 dollari al barile, quelli del Brent luglio cedono lo 0,3% a 105,62 euro. In coda Atlantia, sulla parità e Leonardo (-1,69%), colpita dai realizzi all'indomani di una seduta in controtendenza rispetto al resto del listino.

Sul mercato valutario, l'euro è poco mosso sul biglietto verde e passa di mano a 1,055 dollari (1,057 ieri in chiusura) e a 137,616 yen (137,9 alla vigilia). Il cambio dollaro/yen è a 130,36. Infine, spread in lieve rialzo a 204 punti, uno in piu' rispetto al finale di ieri. Sale lievemente, restando sopra la soglia del 3%, il rendimento del BTp decennale benchmark al 3,15% dal 3,14% precedente.

Il differenziale tra Btp e Bund ha aperto sostanzialmente stabile, a 205 punti, rispetto ai 205,5 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano e' al 3,141%, in calo rispetto al 3,22% della chiusura del giorno precedente.

