Borse ancora in rosso, c'è ansia da Fed. E lo spread continua a correre

Effetto Bce sulle Borse europee: Milano perde oltre il 2%. Banche ko

Record dell'inflazione americana, le parole da falco della presidente della Banca centrale europea Lagarde e il timore la Fed possa accelerare la stretta di politica monetaria mandano ko i listini europei. Dopo il venerdì nero, che ha chiuso la peggiore settimana dall'ottobre 2020, i listini europei continuano a essere colpiti dalle vendite in attesa dell'appuntamento, mercoledì, con il vertice della banca centrale americana, da cui ci si attende un aumento dei tassi di 50 punti base.

A Piazza Affari dopo un avvio a -2% il Ftse Mib perde l'1,49%, mentre nel resto d'Europa Francoforte cede lo 0,99%, Parigi l'1,22% e Amsterdam l'1,67%. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Snam sale dello 0,08%. Pesanti invece le banche, con Banco Bpm a -3,44%, Intesa Sanpaolo a -4,11% e Bper a -4,47%.

Sul mercato dei cambi l'euro scivola sotto quota 1,05 dollari, a 1,0484 da 1,0518 venerdì in chiusura. Continua a perdere quota lo yen, mentre la banca centrale giapponese resta l'unico bastione della politica monetaria ultra accomodante ormai alle spalle in tutte le altre economie sviluppate: la divisa nipponica è scesa al nuovo minimo da 1998 nei confronti del dollaro a 135,20, prima di recuperare in parte terreno.

Un euro vale ora 141,05 yen (da 141,09), mentre il dollaro è a 134,53 (da 134,15). In deciso calo il petrolio, con il future agosto sul Brent giu' dell'1,75% a 119,88 dollari al barile e il contratto luglio sul Wti a -1,82% a 118,47 dollari. In calo dello 0,6% a 82 euro per megawattora il gas naturale in Europa.

Borsa, continua la corsa dello spread: il differenziale tocca quota 245 punti

In questo scenario, non si ferma la corsa dello spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts in avvio di settimana. Si consolida, quindi, l'allargamento seguito agli aggiornamenti di politica monetaria comunicati dalla Bce.

All'apertura della seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 245 punti, 11 punti in più dai 234 punti base del closing della vigilia. Ancora in netto rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che si avvicina alla soglia del 4% e scambia al 3,96% dal 3,85% dell'ultimo riferimento di venerdì, aggiornando i massimi dal 2014.

