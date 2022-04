Allianz annuncia la nomina di Sergio Balbinot a nuovo presidente

Sergio Balbinot è il nuovo presidente di Allianz, ruolo nel quale succede a Claudia Parzani, passata alla guida di Borsa Italiana

Membro del Board of Management di Allianz SE dal gennaio del 2015, Sergio Balbinot negli ultimi 20 anni ha ricoperto ruoli apicali nel settore assicurativo, anche a livello associativo: per sette anni è stato presidente di Insurance Europe, che raggruppa gli assicuratori di 36 paesi europei. Nnel gruppo assicurativo ricopre anche altri incarichi: presidente di Allianz China Holding, presidente di Allianz Partners, attiva nel settore dell’assistenza, e vicepresidente di Allianz France.

Ha inoltre contribuito al consolidamento del gruppo nell’area geografica dell’Europa Sud-Occidentale e all’espansione nel mercato asiatico, dove è presente in tredici Paesi. In Cina, grazie alla sua regia, Allianz è stato il primo gruppo assicurativo-finanziario straniero ad ottenere tre autorizzazioni dell’Authority locale per operare con società assicurative e di asset management assicurativo con azionariato totalmente straniero. In Italia, Balbinot ha rappresentato Allianz per cinque anni nel Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Oltre a Balbinot, nel board di Allianz siedono il vicepresidente Avais Aqil Karmali, l’ad Giacomo Campora, e gli amministratori: Matteo Lovaglio, Thomas Karl Heinz Naumann, Gioia Manetti, Laura Ximena Olivares, Ferruccio Resta.

