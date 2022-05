Cina, la Banca centrale taglia i tassi: le Borse Ue tentano il rimbalzo

Borse, a Piazza Affari va in rosso Generali all'indomani dei conti. Maglia nera per Moncler (-2%)

Mentre la Banca centrale cinese taglia a sorpresa il Loan Prime rate a 15 anni di 15 punti base, passando dal 4,60% al 4,45% e lasciando invariato al 3,70% il Loan prime rate a un anno, il tasso offerto dalle banche commerciali alla clientela migliore, le Borse europee tentano il rimbalzo nell’ultima seduta della settimana. Resta invece sullo sfondo Wall Street, che è a un passo dall'ingresso nel cosiddetto "mercato Orso" con una flessione del 20% dai massimi di periodo e una Commissione europea pronta ad allungare fino al 2023 lo stand-by del Patto di Stabilità.

In tale scenario gli indici azionari salgono intorno a un punto percentuale e Piazza Affari segna +0,81% nel Ftse Mib. La migliore è Londra (+1,4%). Nel dettaglio, a Milano va in rosso Generali (-1%) che ha chiuso senza squilli (+0,5%) la giornata di presentazione dei conti trimestrali, ma la peggiore è Moncler (-2%). Il titolo sconta il -11% di Richemont che, a fronte di conti-22 record e di un dividendo straordinario, sta pagando l'outlook sull'esercizio in corso e la situazione in Cina dovuta al lockdown. Giù del 2% anche Leonardo. Bene il settore automotive con Cnh e Stellantis che salgono del 2%. In rialzo superiore all'1% Eni e Tenaris. Prosegue il rimbalzo di Nexi.

Poco movimento sul mercato valutario con la moneta unica che conferma il recupero nei confronti di quella americana: il cambio si attesta a 1,0585 da 1,0591 ed e' ai massimi da un mese. Euro/yen a 135,22 (da 134,91), dollaro/yen a 127,74 (da 127,38). Prezzi del petrolio in calo di mezzo punto percentuale a 111,38 dollari al barile per il Brent luglio e a 109,38 dollari al barile per il Wti luglio. Gas naturale in calo del 3% in Europa a 88 euro al megawattora.

Leggi anche: