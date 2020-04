Coronavirus, Generali attiva finanziamenti per 100 milioni alle Pmi

Generali attiva finanziamenti per 100 milioni alle Pmi.

Il Fondo Straordinario Internazionale lanciato da Generali per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sottoscriverà per una quota di 10 milioni euro di tranche junior dell’emissione “Italianonsiferma”, curata da Credimi, piattaforma di digital invoice financing per il finanziamento delle PMI, in collaborazione con Banca Generali. È quanto annunciato dal Gruppo Generali in una nota stampa.

L'iniziativa, prosegue la nota, ha come obiettivo la mobilitazione rapida del risparmio privato italiano a supporto dell’economia reale per un importo complessivo di 100 milioni di euro.

In qualità di anchor investor, il Fondo Straordinario Internazionale di Generali sottoscriverà una tranche junior dell’emissione facendo da apripista ad una nuova modalità di supporto alle Pmi e garantendo così un livello di protezione addizionale ai capitali dei risparmiatori professionali coinvolti da Banca Generali come distributore della soluzione.

L’intervento del Fondo consente un effetto moltiplicatore nella raccolta del credito in un rapporto di 1 a 10 (per ogni euro stanziato da Generali ne vengono raccolti complessivamente 10 per le imprese, raccogliendo gli altri 9 da risparmiatori professionali).

Questa operazione porterà in poche settimane 100 milioni di euro a migliaia di piccole aziende italiane sotto forma di un finanziamento a 5 anni garantito dal Fondo di Garanzia. Le aziende inizieranno a rimborsare il capitale ricevuto solo dopo 15 mesi, a partire da settembre 2021, e potranno utilizzare queste risorse, erogate in una fase di chiusura forzata, per prepararsi alla ripresa. I finanziamenti potranno essere richiesti 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, da qualsiasi device e con la sola partita IVA.

“Le conseguenze della pandemia stanno paralizzando il tessuto economico e da parte nostra abbiamo cercato di mettere in moto il più velocemente possibile uno strumento innovativo che riuscisse ad avvicinare il risparmio alle esigenze delle aziende in difficoltà", ha dichiarato Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali. "L’emissione curata da Credimi unisce in uno sforzo comune le forze del sistema finanziario, potendo contare sulla copertura all’80% dal Fondo di Garanzia pubblico e ora anche sul prezioso contributo del Gruppo Generali tramite il Fondo a disposizione dell’emergenza, che fa da volano al sistema e consente di portare ulteriori garanzie alla clientela nell’operazione”.

Un’analisi di Credimi su un campione rappresentativo di Pmi italiane stima che il fatturato 2020 si contrarrà del 20-60% in funzione dei diversi settori e aree geografiche. Il 48 % delle imprese presenterà un Ebitda negativo (corrispondente a un flusso di cassa altrettanto negativo). Il 23% delle imprese, anche senza alcuna contrazione del credito, avrà una disponibilità di linee di credito non sufficiente a compensare la riduzione del flusso di cassa. Tuttavia, molte imprese riusciranno a superare la crisi se adeguatamente sostenute, e costituiscono una ottima opportunità di investimento del risparmio privato.

Banca Generali e Credimi, dal 2019, hanno iniziato una collaborazione strategica in esclusiva per mettere a disposizione di tutte le Pmi prodotti di Finanziamento a Medio Lungo Termine (in alternativa ai tradizionali canali bancari) con il sostegno della Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale.