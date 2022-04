D-Share (Gruppo Agi): Dario Pagani nuovo Ceo, Giuseppe Macchia presidente

Da sinistra a destra: Dario Pagani, Head Digital & IT di Eni e Giuseppe Macchia, Amministratore Delegato di AGI

Le nuove nomine daranno impulso a una realtà che mixa la potenza degli strumenti digitali al giornalismo autorevole

Novità nel consiglio di amministrazione di D-share, società controllata al 100% da AGI Agenzia Italia: lo scorso 22 aprile ha nominato Dario Pagani, Head Digital & IT di Eni, come nuovo amministratore delegato di D-Share, mentre Giuseppe Macchia, amministratore delegato di Agi, è stato confermato alla presidenza. Il consiglio d'amministrazione è stato completato con Alessandra Ferrari, Silvia Rappini e Teresa Schiavariello.

La nomina dei vertici di D-Share perfeziona l'integrazione all'interno di Agi e di Eni dell'azienda leader in tecnologie e progetti digitali per l'editoria, le imprese e le istituzioni. L'amministratore delegato Dario Pagani e il presidente Giuseppe Macchia, daranno ulteriore impulso a una realtà unica, che mixa l'esperienza di due mondi: la potenza degli strumenti digitali tailor-made e il giornalismo autorevole e puntuale di Agi.

Agi Agenzia Italia è una delle principali agenzie di stampa del paese. Dal 1950 copre i fatti in tempo reale e su tutti i fusi orari con i suoi notiziari per l'editoria, l'industria e le istituzioni. Agi è diretta da Mario Sechi. D-Share, da oltre 10 anni, è leader nella realizzazione di progetti digitali che partono dall'analisi della strategia, sviluppano la tecnologia, integrano e distribuiscono i contenuti, supportando il giornalismo, la comunicazione, la forza dei prodotti e dei brand dei clienti in tutto il mondo.

