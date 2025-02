Musk sfida il mercato dell'IA con Grok 3: l’intelligenza artificiale più potente del mondo

Elon Musk lancia Grok 3: l'intelligenza artificiale più potente al mondo

Elon Musk è pronto a lanciare Grok 3, la nuova versione dell’intelligenza artificiale sviluppata dalla sua azienda xAI. Il lancio avverrà lunedì 17 febbraio alle 20:00 PT, che corrisponde alle 5:00 del 18 febbraio in Italia. Le aspettative sono alte: Grok 3 potrebbe segnare un salto di qualità significativo rispetto alle versioni precedenti.

A fare la differenza sarà la potenza di calcolo di Grok 3, che sarà alimentata da un supercomputer costruito a Memphis, considerato il più potente al mondo. Questo consentirà a Grok 3 di eseguire operazioni complesse a una velocità mai vista prima. Andrea Stroppa, esperto di tecnologia e punto di riferimento per Musk in Italia, ha parlato di un lancio "eccitante", preannunciando che Grok 3 sarà pronto a competere con i migliori modelli di AI sul mercato.

Lanciato nel 2023 da xAI, Grok è un chatbot generativo simile a ChatGPT di OpenAI, ma con alcune peculiarità. Oltre a risolvere problemi complessi e sviluppare codice, Grok è capace di creare immagini, inclusi personaggi e figure che altre AI non possono generare. È già disponibile su X (ex Twitter) e, a breve, anche come app Android in Italia.

Con Grok 3, Musk punta a migliorare notevolmente le capacità di ragionamento. Nei test interni, Grok 3 ha dimostrato di superare ogni altro modello di AI disponibile sul mercato, affrontando sfide intellettuali con una precisione mai raggiunta prima. Musk ha dichiarato che l'intelligenza artificiale di Grok 3 è destinata a diventare la più potente al mondo, con applicazioni che vanno dalla programmazione alla generazione di contenuti e alla risoluzione di problemi scientifici complessi.