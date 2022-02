Facebook, i conti di Meta fanno flop: utili in calo a 10 mld, allarme utenti

Facebook, nel quarto trimestre 2021 ricavi per 33,67 mld. Mercato deluso, il titolo crolla a WS

Conti trimestrali deludenti e titolo che precipita a Wall Street: Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, nelle mani di Mark Zuckerberg, ha comunicato i suoi primi risultati da quando la casa madre ha cambiato nome in Meta Platforms, in riferimento al Metaverso, il suo grande progetto futuro.

Nello specifico la società ha chiuso il quarto trimestre del 2021 con ricavi per 33,67 miliardi di dollari contro i 28,07 miliardi di un anno prima, e i 33,17 miliardi stimati da alcuni analisti: dato quindi, di poco, superiore alle attese. Mentre l'utile netto scende a 10,29 miliardi di dollari in calo dell'8%, e sotto le attese degli analisti.

Sul fronte utenti le cose non vanno meglio: gli utenti attivi giornalieri sono stati, tra ottobre e dicembre, 1,93 miliardi, contro un consensus per 1,95 miliardi; mentre quelli mensili sono stati 2,91 miliardi, meno dei 2,95 miliardi del consensus.

Ma ad allarme il mercato sono le stime futuro: la società guidata da Zuckerberg prevede per il primo trimestre del 2022 ricavi tra i 27 e i 29 miliardi di dollari, contro un consensus a 30,25 miliardi di dollari. Insomma, una guidance deludente. Sulla scia di ciò, il mercato ha bocciato i conti e il titolo del colosso americano è precipitato nelle contrattazioni afterhours di Wall Street fino a -23%.

Ieri, Wall Street ha chiuso in rialzo una seduta caratterizzata dal crollo di Paypal. Le azioni del colosso dei pagamenti sono precipitate del 24,59% dopo che la scoietà guidata da Dan Schulman ha rivisto al ribasso le sue stime sui guadagni per il 2022. Sul fronte opposto, l'impatto positivo dei conti ha spinto in rialzo del 7,52% Alphabet, che è arrivata a sfiorare l'ingresso nell'esclusivo club dei 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione dove siedono soltanto Microsoft e Apple.

Per il listino americano si è trattata della quarta sessione consecutiva conclusa in territorio positivo. Il Dow Jones è salito dello 0,63% a 35.629 punti, l'S&P 500 dello 0,87% a 4.585 e il Nasdaq dello 0,50% a 14.417. Il buon risultato della controllante di Google ha aiutato Meta, la ex Facebook, le cui azioni hanno terminato in rialzo dell'1,25%. I risultati annunciati dal colosso fondato da Mark Zuckerberg subito dopo la chiusura del mercato hanno però deluso gli investitori e sull'after hours le azioni sono scese di quasi il 25%.