Festival dell'Economia, boom di presenze: guarda le video-interviste di Affari

Festival dell'Economia di Trento, si è chiusa la 17esima edizione che ha visto per la prima volta il Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing

Il Festival dell'Economia di Trento chiude la diciassettesima edizione con numeri da record. L'evento, presenziato anche da Affaritaliani.it con due incontri- venerdì 3 giugno il direttore Angelo Maria Perrino ha intervistato l'ex numero uno di Eni Paolo Scaroni , mentre sabato 4 giugno è stata la volta del tu per tu con Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttrice RFI, Rete Ferroviaria Italiana- ha ospitato oltre 600 relatori, di cui il 35% donne e 228 incontri tra Festival e Fuori Festival, registrando un sostanziale tutto esaurito.

Tra il pubblico, tantissime le famiglie presenti, provenienti anche da fuori Trentino e una grande partecipazione di giovani, molti studenti universitari, ma anche di istituti di scuola secondaria superiore, che hanno apprezzato le proposte di intrattenimento del Fuori Festival, con il tutto esaurito ai due concerti di musica classica, quello della Fondazione Museo del violino di Cremona e il concerto diretto dal M. Salvatore Accardo, all’incontro speciale con Mahmood, alla serata-evento con i comici di Zelig e ai 5 spettacoli live di Radio 24, tra cui il trascinante “Zanzara meets fans".

Festival dell'Economia di Trento, boom di video views e di visite al sito dedicato all'evento

Un Festival ad alta tecnologia, con 66 eventi trasmessi in streaming dalla piattaforma video del Festival dell’Economia, che consente anche di rivedere on demand tutti gli incontri del Festival. Ad oggi sono più di 100.000 gli utenti attivi che hanno seguito gli eventi in streaming e on demand sulla piattaforma e sono stati oltre 400.000 gli utenti collegati nell’home page del Sole 24 Ore.com durante gli streaming degli eventi.

Sono inoltre più di 200.000 le video views di tutte le clip prodotte sugli eventi del Festival da parte della redazione online del Sole 24 Ore, che hanno visto primeggiare tra i contenuti più visti, a parimerito, sia i video sui protagonisti del mondo economico sia quelli sui protagonisti del Fuori Festival ideato dal Gruppo 24 ORE, la novità 2022 della manifestazione.

A questi numeri si aggiunge la grande amplificazione prodotta dalla copertura degli eventi del Festival e del Fuori Festival su tutti i canali social del Gruppo 24 ORE – Sole 24 Ore, Radio 24, 24 ORE Eventi, 24 ORE Cultura e 24 ORE System - che raggiunge in totale oltre 5 milioni di utenti. Ottima performance anche per il sito festivaleconomia.it, che ha registrato oltre 383.000 visite, per 260.000 utenti unici, interessati a consultare il programma della quattro giorni e oltre 7 milioni di connessioni.

Festival dell'Economia di Trento, oltre 12 milioni di visualizzazioni sui principali social network

Il Festival dell’Economia ha ottenuto un bel risultato anche sui social network, che hanno visto la gestione e il presidio costante di 4 canali, grazie ai quali sono state raggiunte oltre 8 milioni di persone, mentre i contenuti postati complessivamente sugli account del Festival di Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn sono stati visti oltre 12 milioni di volte. Grande successo anche per la comunicazione dei due influencer coinvolti nella promozione della manifestazione, i cui contenuti sono stati visti ben 4,8 milioni di volte.

Un Festival rivolto in particolare ai giovani, con due contest loro dedicati: l’iniziativa “Visioni di futuro” per gli studenti universitari e dottorandi, che ha premiato 10 lavori sui temi della parità di genere e della transizione energetica, e l’hackaton “Made in Italy Challenge”, organizzato in collaborazione con Financial Times e Il Sole 24 Ore, che ha visto 25 giovani innovatori under 35 presentare al pubblico del Festival le loro innovative idee di business per il rilancio del Made in Italy.

Oltre a questi, sono due i premi lanciati al Festival: il “Premio Impresa Sostenibile” a cura del Gruppo 24 ORE e della Pontificia Accademia per la vita che verrà assegnato ad ottobre alle piccole e medie imprese più sostenibili, e il “Premio letterario di Saggistica Economica e Sociale”, rivolto ad autori italiani e stranieri per testi inediti scritti in lingua italiana promosso dal Sole 24 Ore.

TRA I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL DELL'ECONOMIA DI TRENTO ANCHE AFFARITALIANI.IT,