Fincantieri, nel trimestre 2023 ricavi in crescita del 4,9%, Mol a 87 milioni

Fincantieri, il margine operativo lordo è in calo da 118 a 87 milioni di euro

Il gruppo Fincantieri chiude il primo trimestre con ricavi per 1,764 miliardi di euro, in crescita del 4,9% sullo stesso periodo del 2022. Il margine operativo lordo è in calo da 118 a 87 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è negativa per 2,922 miliardi, contro i 2,531 miliardi di fine 2022. I risultati del trimestre, afferma una nota, sono in linea con la guidance dell'anno. Tra gli altri dati, il portafoglio ordini è di 22,7 miliardi di euro, con 89 navi; nel primo trimestre sono stati acquisiti ordini per 0,9 miliardi (0,5 nel 2022).

Pierroberto Folgiero, amministratore deleagot di Fincantieri, ha commentato: “Il primo trimestre del 2023 si è confermato pienamente in linea con le previsioni. Nell’area delle navi da crociera abbiamo registrato un incremento dei volumi di produzione in virtù dello sviluppo dell’importante backlog acquisito mentre nel militare prosegue come da programmi l’avanzamento dei programmi in essere nel rispetto delle tempistiche previste. Un’ottima performance è stata segnata in particolare dal settore offshore e navi speciali, con 238 milioni di euro di ricavi pari a un incremento del 31%, che beneficia del crescente contributo delle unità per il comparto eolico".