Francia, morto Jean-Paul Fitoussi: economista europeista e anti-austerity

Lutto nel mondo accademico europeo: l'economista francese Jean Paul Fitoussi è morto a Parigi all'età di 79 anni. Docente alla Sciences Po di Parigi, l'istituto degli studi politici, e alla Luiss di Roma era nato a La Goulette il 19 agosto del 1942. Negli ultimi mesi aveva avuto anche un ruolo importante nell'organizzazione del prossimo festival dell'Economia di Trento, in programma per il prossimo giugno.

Tra le tante cose dal 1989 ha presieduto l’osservatorio francese sulle congiunture economiche (Ofce). Era anche membro del consiglio scientifico dell’Istituto François Mitterrand e dal 2010/11 ha partecipato all’insegnamento in International relations, prima laurea magistrale in lingua inglese della Luiss.

"I suoi lavori, ricorda il Sole 24 Ore, riguardavano le teorie dell'inflazione, la disoccupazione, le economie aperte e il ruolo delle politiche macroeconomiche. È un critico della rigidità nelle politiche di bilancio e di economia monetaria, per gli effetti negativi sulla crescita dell'economia e sui livelli di occupazione. I suoi lavori recenti riguardano i rapporti tra democrazia e sviluppo economico".

A proposito della guerra in Mosca-Kiev, in uno dei suoi ultimi interventi, Fitoussi aveva sostenuto che "l’Ucraina è Europa" e che "tutti i Paesi europei ne subiranno le conseguenze". E poi che, se venisse trovato un compromesso in grado di soddisfare Putin, "l’Unione europea pagherà più di tutti" e "Mosca avrà ancora più potere sul gas".

Immediate le reazioni da parte della politica italiana: Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in una nota ricorda così l'ex docente Luiss: "La fede nell'Europa federale ele, la critica alle politiche di bilancio basata su parametri solida rigidi, sostegno alle misure espansive come motore per la crescita e strumento anti-disuguaglianze, l'analisi mai banale della crisi delle democrazie liberali Con Jean-Paul Fitoussi se ne va oggi non solo un economista vivace e coraggioso, docente emerito all'Istituto di studi politici di Parigi e professore alla Luiss, ma un amico di tante battaglie e dell'Italia. È un giorno triste. Addio Jean-Paul, compagno di strada. Ci mancherai moltissimo".

