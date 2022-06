Gas, Putin chiude i rubinetti. Eni: "Gazprom ha tagliato le forniture"

Eni, Gazprom taglia le forniture di gas: l'annuncio del colosso energetico italiano

Gazprom taglia le forniture di gas al big energetico guidato da Claudio Descalzi. "Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia. Eni continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti".

Lo si legge sulla piattaforma di infomazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Un portavoce Eni, interpellato dall'Ansa, "conferma che Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate".

