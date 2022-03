Gas russo addio, Biden manda rinforzi: 15 mld di metri cubi di Gnl all'Ue

Energia: Biden, al via task force Usa-Ue applicare piano Gnl

"Istituiremo una task force congiunta per applicare questi cambiamenti" previsti dal nuovo accordo di fornitura all'Ue di gas naturale liquefatto dagli Usa "e sara' copresieduta dai rappresentanti della Casa Bianca e dalla squadra della Commissione europea". Lo ha dichiarato il presidente americano, Joe Biden, nel punto stampa congiunto con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Gas: da Usa 15 mld mcb Gnl in più all'Ue nel 2022

Unione Europea e Stati Uniti insieme per ridurre la dipendenza dell'Europa dall'energia russa: gli Usa forniranno 15 miliardi di metri cubi addizionali di gas naturale liquefatto (Gnl), all'Europa quest'anno, e lavoreranno anche per assicurare all'Ue altri 50 miliardi di metri cubi di Gnl ogni anno entro il 2030. L'accordo e' stato illustrato oggi a Bruxelles dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente americano, Joe Biden.

Sara' anche istituita "una task force congiunta per applicare questi cambiamenti" e sara' copresieduta dai rappresentanti della Casa Bianca e dalla squadra della Commissione europea. "Gli Stati Uniti forniranno piu' gas naturale liquefatto all'Unione Europea per aiutarla a ridurre la sua dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia", ha annunciato Biden, in un punto stampa con von der Leyen.

"Oggi abbiamo concordato un piano di azione congiunto verso questo obiettivo, accelerando al contempo i nostri progressi verso un futuro sicuro di energia pulita", ha aggiunto. "Questa iniziativa si concentra su due questioni fondamentali: uno aiutare l'Europa a ridurre la sua dipendenza dal gas russo il piu' rapidamente possibile. In secondo luogo, ridurre la domanda di gas in Europa in generale", ha evidenziato.

