Guerra, allarme Servizi: "Cyber attacchi russi in Italia. Siamo paese target"

Guerra, Servizi: "Italia tra i primi obiettivi per attacchi informatici"

La guerra in Ucraina rischia di portare a conseguenze drammatiche anche per chi in questo momento non la sta combattendo. Tra i primi Paesi più esposti c'è proprio l'Italia. Ci sono almeno cinque reazioni - si legge su Repubblica - che il conflitto armato rischia di innescare nell’immediato: la crisi energetica, dovuta alla quasi certa riduzione delle forniture di gas russo; l’aumento indiscriminato dei prezzi dei generi di prima necessità; gli attacchi cibernetici alle infrastrutture principali del Paese; il blocco dell’export, dovuto alle sanzioni economiche che saranno applicate al governo di Mosca. E un nuovo fronte di migranti. È la sintesi, allarmante, di ciò che ieri Franco Gabrielli, sottosegretario con delega ai Servizi, ha riferito al Copasir. Ed è quello che è stato ripetuto poco più tardi nel Comitato interministeriale per la sicurezza, davanti al premier Draghi, i ministri e la direttrice del Dis Elisabetta Belloni.

Se infatti - prosegue Repubblica - il Parlamento si troverà a dover decidere se rinforzare il nostro contingente Nato nei paesi baltici e in Romania, certamente dovrà alzare le barriere cyber. La guerra, infatti, è cominciata da almeno un mese, seppur non con i cannoni e i missili: alcune delle principali infrastrutture ucraine - vari ministeri e due istituti di credito - sono stati attaccati da hacker che l’intelligence occidentale ha identificato essere di nazionalità russa. L'Italia è considerata un "paese target". Tra i primi da aggredire digitalmente, dunque.

LEGGI ANCHE

Ucraina, Biden: "Guerra premeditata da mesi". Putin: sanzioni? Non vi conviene

Ucraina, rischio Terza Guerra Mondiale? "Possibile coinvolgimento Italia-Nato"

Ucraina, "Draghi conta zero. Putin cattivo e Biden buono? Fesserie"