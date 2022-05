Iliad, continua la crescita in Europa: nel trimestre ricavi su a 1,9 miliardi

Iliad, la rete di distribuzione è cresciuta anno su anno più del 35%

Non si arresta il trend rialzista della compagnia telefonica francese Iliad che archivia il primo trimestre dell'anno rilevando ricavi e utenti in forte crescita. Un comunicato dell società dà conto di 320mila nuovi utenti per un fatturato del trimestre di 214 milioni di euro, in crescita del 13,9% rispetto allo stesso intervallo del 2021, con un Ebitda positivo di 40 milioni di euro.

La rete distributiva Iliad ad oggi conta 26 Flagship Store - ben 8 in più rispetto ad un anno fa - e 4.077 altri punti vendita tra Simbox, iliad Corner, iliad Point e iliad Express diffusi presso supermercati, grande distribuzione, bookstore, edicole e tabaccherie.

Nel complesso, la rete di distribuzione è cresciuta anno su anno più del 35%. A livello europeo, nel primo trimestre del 2022 il Gruppo iliad presenta un fatturato di 1,9 miliardi di euro, con una crescita del 4,8% rispetto al 2021, spinto dalla crescita di utenti fissi e mobili in Italia, Francia e Polonia. Sale anche il numero di utenti in tutti e tre i mercati, sia per i servizi mobili che per quelli di rete fissa.

