Intesa, Cda confermato: Messina Ceo. Premio di 1125 euro a tutti i dipendenti

Intesa, l'assemblea dei soci conferma Messina come Ceo e Gros-Pietro alla presidenza

L'assemblea dei soci di Intesa Sanpaolo ha votato per la conferma di Carlo Messina come Ceo della banca per i prossimi tre anni, nell'ambito del rinnovo del Cda. La lista presentata dalle fondazioni azioniste, con l'indicazione della conferma di Messina, ha infatti ottenuto voti a favore pari al 76,5% del capitale presente conquistando 14 posti in Cda, mentre quella di un gruppo di fondi ha ottenuto il 22,8% aggiudicandosi i restanti 5. L'assemblea ha anche confermato quasi all’unanimità Gian Maria Gros-Pietro come presidente e Paolo Andrea Colombo come vice presidente.

Intesa, accordo su premio aziendale: importo base 1.125 euro

Un riconoscimento base, per tutti, di 1.125 euro. Si chiude così la trattativa sul premio aziendale nel gruppo Intesa Sanpaolo: la Fabi e le altre sigle sindacali hanno ottenuto un aumento dell'importo base pari al 21%, passando da 660 euro del 2021 a 800 euro, per tutti gli oltre 70mila lavoratori del Gruppo. Il totale arriva, nel livello minimo, a 1.125 euro grazie all'integrazione di 325 euro annui garantiti per tutti in caso di non adesione al Lecoip 3.0 (Piano di azionariato diffuso) che rimane volontaria.

All'importo così ottenuto si aggiunge l'eventuale "eccellenza", ovvero il premio incentivante variabile per ciascun lavoratore facente parte del pvr. Per chi sceglie il lecoip 3.0 invece di un importo totale base di 1300 euro (325 annui per 4) è previsto un minimo (livello base) a scadenza dei quattro anni di 2mila euro (500 euro l'anno), oltre al rendimento minimo del 4%.

"Gli accordi siglati sul premio di risultato e sull'azionariato diffuso rappresentano un importante passo in avanti per la base dei lavoratori che si vedranno riconoscere un premio minimo certo più sostanzioso rispetto al passato - dichiarano i coordinatori di Fabi Intesa Sanpaolo, Helga Boscato, Paolo Citterio e Carlo Milazzo - Altri miglioramenti riguardano una maggiore semplificazione dei meccanismi del premio. Da qui si inizia un percorso che ci porterà nei prossimi mesi ad affrontare il nuovo delicatissimo piano industriale di Intesa Sanpaolo".

