Istat, il Superbonus s'abbatte sul deficit: nel 2022 lievita e sale all'8%

Istat, niente scossone per il Pil: stimato in rialzo del 3,7%

L’impatto dei crediti d’imposta, a partire dal Superbonus, fa lievitare il deficit italiano nel 2022. Secondo le nuove stime pubblicate da Istat la cifra sale all’8% del Pil, superando così l’obiettivo indicato dal governo Meloni nella nota di aggiornamento al Def rivista e integrata a novembre che dava il deficit al 5,6%. E questo è avvenuto perché l’indebitamento, in miglioramento rispetto al 9% registrato nel 2021, è stato rivisto a seguito del cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta, che ha portato a una revisione peggiorativa nel rapporto deficit-Pil per gli anni 2020 e 2021 in calo dello 0,2% e del'1,8%.

Nel 2020 il deficit si è attestato quindi al 9,7% del Pil, dal 9,5% stimato a settembre scorso, e nel 2021 l'indebitamento netto è stato ritoccato al 9%, dal 7,2% previsto in precedenza. In valore assoluto, l’indebitamento per il 2022 è pari a 153,447 miliardi di euro, in diminuzione di circa 7,8 miliardi rispetto a quello dell’anno precedente. Tuttavia si tratta di un livello di deficit ben superiore a quello che sarebbe stato generato da una crescita del Pil certificata oggi dall'Istat al 3,7%, una “crescita decisa” ma inferiore rispetto a quella del 2021 e più bassa rispetto al 3,9% delle stime preliminari.