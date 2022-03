Ita nel trasporto merci con Aliscargo. Spunta l'offerta del fondo Certares

Partnership in grado di assicurare al made in Italy collegamenti per i principali mercati mondiali da Malpensa

Per Ita Airways non solo passeggeri, adesso anche attività cargo. Nel rispetto del divieto imposto da Bruxelles di esercitare direttamente l'attività di trasporto merci, il vettore guidato dal presidente Alfredo Altavilla e dall'amministratore delegato Fabio Lazzerini ha recentemente siglato un accordo commerciale con Aliscargo Airlines, unica compagnia aerea cargo italiana interamente dedicata al trasporto intercontinentale delle merci. Lo riporta Il Messaggero aggiungendo che la partnership è in grado di assicurare al made in Italy collegamenti per i principali mercati mondiali, con voli in partenza dallo scalo di Milano Malpensa.



L'accordo fra Ita e Aliscargo prevede attualmente nove voli a settimana per New York Jfk, due voli a settimana per lo scalo brasiliano di San Paolo e un volo a settimana in India, con destinazione Mumbai. Grazie allo sviluppo dei voli intercontinentali e al dinamismo di Aliscargo, Ita Airways può così rendere ancora più ricca l'offerta così allargata al settore del trasporto merci. A sua volta Aliscargo, guidata dal presidente Fulvio Gismondi e dall'amministratore delegato Alcide Leali, è una compagnia relativamente giovane che ha di recente deliberato un aumento di capitale da 50 milioni con l'obiettivo di ampliare la flotta che attualmente comprende quattro aerei cargo, due dei quali rilevati nell'ambito della liquidazione di Alitalia.



Intanto sul fronte di Ita, in attesa dell'apertura della data room e come ampiamente previsto, Air France e Delta Airlines, attraverso un fondo internazionale, sarebbero pronte a scendere in campo, ma solo per una alleanza commerciale. A febbraio, sul tavolo del Tesoro è arrivata anche la terza manifestazione di interesse (oltre a Msc-Lufthansa) da parte del fondo statunitense Certares con net asset value di 6,5 miliardi di euro e che investe nei viaggi e negli hotel.



Spetterà adesso al Mef, azionista di Ita, valutare le varie offerte anche con l'ausilio degli advisor. Come scritto nero su bianco nel Dpcm, vincerà la gara chi presenterà il progetto che offre maggiori garanzie di sviluppo per la compagnia di bandiera sia sotto il profilo industriale che occupazionale.

