Iveco, nel primo trimestre utile in calo a 42 mln: ricavi su dell'1,7%

Iveco, i ricavi consolidati sono aumentati dell'1,7% a 3,048 miliardi di euro

Il gruppo Iveco ha chiuso il primo trimestre del 2022 con una perdita di 15 milioni di euro, contro un utile di 67 milioni nello stesso periodo del 2021. L'utile netto adjusted è invece pari a 42 milioni di euro, contro i 69 milioni precedenti. Il dato, informa una nota, esclude un impatto negativo post imposte pari a 51 milioni di euro in relazione alle attività in Russia e in Ucraina, principalmente per la svalutazione di alcuni elementi dell’attivo.

Tra gli altri dati, i ricavi consolidati sono aumentati dell'1,7% a 3,048 miliardi di euro, il risultato operativo adjusted scende da 134 a 102 milioni di euro. Il free cash flow delle attività industriali è negativo per 166 milioni, in miglioramento di 137 milioni. La liquidità disponibile è di 3,390 miliardi, in aumento di 1,954 miliardi su fine 2021.

"Nel primo trimestre del nostro primo anno come Società indipendente - commenta il Ceo Gerrit Marx - sono lieto di annunciare una solida performance, principalmente dei veicoli commerciali leggeri e degli autobus, nonostante i continui problemi della catena logistico-produttiva e gli aumenti dei prezzi delle materie prime".

"In particolare, voglio complimentarmi con l’intero team di Iveco Group per la gestione estremamente attenta della nostra liquidità: l’assorbimento stagionale del free cash flow delle attività industriali è stato pari a 166 milioni di euro, in miglioramento di 137 milioni di euro rispetto al primo trimestre dello scorso anno, e la liquidità disponibile rimane solida a 3,4 miliardi di euro".

"Nell’affrontare il secondo trimestre, per il quale prevediamo i maggiori impatti per l’intero anno derivanti dalla carenza di componenti, continueremo a mantenere un forte controllo sul capitale di funzionamento e sul flusso di cassa. Il difficile contesto attuale sta rafforzando ulteriormente la nostra resilienza e determinazione a produrre risultati per tutto il 2022 e oltre".

Il gruppo Iveco prevede di chiudere il 2022 con un risultato operativo consolidato rettificato di 350-370 milioni di euro, mentre i ricavi netti delle attività industriali saranno da stabili a un aumento del 3%. Le spese generali, amministrative e di vendita delle atività industriali saranno inferiori al 6,5% dei ricavi netti, mentre la liquidità netta delle attività industriali sarà "leggermente in aumento" rispetto al 31 dicembre 2021.

La società, afferma una nota, "si aspetta che la catena logistico-produttiva continui a rappresentare la sfida principale dell’anno, considerando sia gli aumenti del prezzo delle materie prime sia la disponibilità di componenti, con il secondo trimestre che sarà il trimestre più colpito".

