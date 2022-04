Mps, Franco alza il velo sul dossier: "Aumento di capitale entro il 2022"

Mps, l'aumento di capitale da almeno 2,5 miliardi dovrebbe essere lanciato nel quarto trimestre

"Entro il 2022" va realizzato l'aumento di capitale del Monte Paschi: così il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione davanti alla Commissione Banche, conferma la tempistica dell'aumento di capitale della banca controllata dal Mef.

L'aumento di capitale da almeno 2,5 miliardi dovrebbe essere lanciato nel quarto trimestre. Franco nell'audizione spiega che il Mef "continua a perseguire la cessione che verosimilmente si avrà solo dopo l'aumento di capitale". Franco dà quindi un aggiornamento sulla trattativa in corso tra via XX settembre e la DgComp per il rinvio del termine per la cessione della dismissione pubblica.

"L'obiettivo del Mef, spiega, è di conseguire una congrua dilazione che dia margini di tempo per questa dismissione della partecipazione, con tempi adeguati per valutare tutte le opzioni e scegliere l'opzione adeguata per il futuro della banca".

Il ministro ricorda quindi che la Commissione europea come da prassi chiederà misure compensative per il mancato raggiungimento da parte della banca di alcuni degli impegni presi con il piano di ristrutturazione 2017-2021. "La trattativa che stiamo gestendo" mira a fare in modo che "le misure compensative siano realistiche e non tali da compromettere il piano industriale della banca".

Leggi anche: