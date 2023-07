Confindustria Assoimmobiliare, Albertini Petroni nuovo presidente

Albertini Petroni nominato presidente per il quadriennio 2023-2027 di Confindustria Assoimmobiliare

L’Assemblea dei Soci di Confindustria Assoimmobiliare, riunitasi ieri, ha eletto l’ing. Davide Albertini Petroni, Managing Director di Risanamento S.p.A, Presidente per il quadriennio 2023-2027.

Ad affiancare il Presidente Albertini Petroni nel suo mandato alla guida dell’Associazione, l’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza, composto da sette Vice Presidenti: l’ing. Alberto Agazzi (AD e DG di Generali Real Estate SGR), il dott. Giuseppe Amitrano (CEO di Dils Spa), il dott. Emanuele Caniggia (AD di DeA Capital Real Estate SGR), l’avv. Carlo Cerami (Presidente di Redo SGR), la dott.ssa Barbara Cominelli (CEO Italy di Jones Lang LaSalle), l’ing. Paolo Facchini (Partner e Presidente del Gruppo Lombardini22) e la dott.ssa Valeria Falcone (Head of Value-Add Investing Europe di Barings).

Come scrive Spot&Web, l’Assemblea dei Soci ha inoltre approvato il programma di attività illustrato dal Presidente Albertini Petroni, i cui principali obiettivi annoverano, da un lato, l’ampiamento del perimetro di azione degli investitori istituzionali nel mercato immobiliare italiano (da raggiungersi attraverso un incremento delle asset class di investimento e delle iniziative immobiliari in città diverse da Milano e Roma), dall’altro lato, il rafforzamento della rappresentatività istituzionale dell’Associazione per potenziare la comprensione e la tutela delle istanze del settore immobiliare. “Il settore immobiliare rappresenta l’infrastruttura fisica dell’economia reale e deve avere la centralità che merita nelle scelte di politica economica” – ha dichiarato il presidente Davide Albertini Petroni.