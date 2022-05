Cybertech Europe, inaugurata la quinta edizione dell'evento a Roma

Torna in presenza Cybertech Europe 2022, il più grande evento dedicato alla cybersecurity

Dopo due anni di pausa a causa dell’emergenza sanitaria, è stata inaugurata l’edizione 2022 di Cybertech Europe, un grande evento della durata di due giorni in cui esperti del settore e personaggi del mondo accademico ed economico si incontrano per discutere di sicurezza informatica e innovazione e delle principali sfide da affrontare nell’attuale panorama europeo. Due giornate costituite da un ampio ventaglio di panel a tema sicurezza nazionale, infrastrutture strategiche, energia, mobilità, spazio e molto altro, con relatori quali Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Olivier Onidi, Direttore Generale dipartimento Migrazioni e Affari interni della Commissione Europea e Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.

Ad organizzare l’evento, Cybertech Global in collaborazione con Leonardo, due realtà che nutrono un interesse comune per la cyber sicurezza e la cybertechnology, oltre alla volontà di salvaguardare settori critici come quello energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, sempre più vittime di attacchi informatici. In merito si è espresso l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, che ha dichiarato: “È importante proteggere le infrastrutture critiche come una rete energetica, un sistema di pagamento, un sistema di distribuzione dell’acqua, un sistema ferroviario, un trasporto urbano e molte altre. La convergenza di sicurezza fra infrastruttura critica e cyber è assolutamente fondamentale”.

Gennaro Faella, Responsabile strategie, innovazione e sviluppo business della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo ha raccontato durante l'intervista le sfide e gli obiettivi che guidano giorno dopo giorno Leonardo, player della sicurezza nazionale, in un momento in cui sono diventati più importanti che mai temi come sicurezza e resilienza. Infatti, Faella ha sottolineato come, nel corso delle ultime settimane, siano aumentati del 40% gli attacchi critici: "Dobbiamo elevare il modello di sicurezza del Paese e questo lo facciamo tramite le nostre tecnologie ma anche elevando la cultura della sicurezza". Proprio per quanto riguarda la formazione di giovani talenti, Leonardo ha inaugurato da poco la Cybersecurity Academy, un percorso di studio pensato appositamente per "elevare la cultura della sicurezza del Paese" e formare esperti del settore, multidisciplinari e altamente specializzati, osserva Faella.

Il Responsabile strategie, innovazione e sviluppo business di Leonardo ha parlato anche del recente accordo che vede l'azienda protagonista del monitoraggio della cybersecurity dell'Agenzia Europea, tassello che va ad aggiungersi ai tanti traguardi di Leonardo: "È una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Se uniamo il supportare un'Agenzia che ha il ruolo di gestire tutti i sistemi informativi con il conseguimento dell'incarico per quanto concerne il Security Operation Center (SOC) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), capiamo come Leonardo contribuisca alla sovranità digitale e tecnologica nazionale ed europea".

Il Fondatore di Cybertech Europe, Amir Rapaport, racconta durante l'intervista come è nata l'idea di creare un evento che non solo parlasse di cybersecurity, ma che esortasse esperti del settore e aziende a incontrarsi per creare un confronto sul tema. “Quando abbiamo inaugurato Cybertech, nel 2014, non potevamo aspettarci un successo così grande. In realtà il Festival ha avuto inizio in un altro Paese, in Israele, che è un grande centro di riferimento per quanto riguarda la cybersecurity e la cybertechnology e che infatti ha attirato centinaia di persone da tutto il mondo. Abbiamo avuto l'opportunità di avere Cybertech Europe qui a Roma ed è stato un enorme successo, non me lo sarei mai aspettato ad essere onesto. Siamo felici di essere parte di questa comunità e siamo pronti a realizzare questo evento ogni anno in Italia”.

Secondo Rapaport, il mondo si sta muovendo verso il Cloud, verso la digitalizzazione, che oggi investe ogni aspetto della nostra vita e che dona molte opportunità ma porta con sè anche altrettanti pericoli. “Abbiamo quindi bisogno di mettere in sicurezza questo nuovo mondo ed è per questo che abbiamo bisogno della cybersecurity: essa ci aiuta a prevenire attacchi da parte di criminali o nemici ed è per questo che investiamo molto denaro e tecnologia nella sicurezza informatica”.

