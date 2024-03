EQUITA al fianco di GPI nella cessione di Argentea a Zucchetti Hospitality

EQUITA e GPI: annunciata la cessione di Argentea a Zucchetti Hospitality, il prezzo concordato è di circa 99 milioni di euro

La società quotata sul segmento Tech Leaders di Euronext Milan, GPI, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha annunciato il 15 marzo 2024 l'approvazione della cessione di Argentea a Zucchetti Hospitality, società interamente controllata da Zucchetti, rinomata per lo sviluppo di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per i pagamenti digitali e i buoni pasto. Il prezzo concordato per la cessione del 100% di Argentea è di circa €99 milioni, da saldare integralmente al momento del closing, basato su un valore patrimoniale della società pari a circa €105 milioni. Nel 2023, Argentea ha generato un valore della produzione di €16,3 milioni e un EBITDA di €6,9 milioni.

Questa cessione si aggiunge alle acquisizioni recenti del Gruppo Evolucare e del Gruppo Tesi, operazioni strategiche che concorrono al raggiungimento degli obiettivi economici del Piano Strategico Industriale 2022-2024 di GPI. Tale piano prevede ricavi superiori a €500 milioni, un margine EBITDA superiore al 17% e il contenimento del rapporto debito netto/EBITDA all'interno dei covenant finanziari. Per questa operazione, EQUITA ha svolto il ruolo di advisor finanziario di GPI, con un team di investment banking composto da Alessandro Fustinoni (Managing Director), Edoardo Achilli (Director), Marco Razzoli (Associate) e Salvatore Garilli (Analyst).