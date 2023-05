Fotovoltaico, Edison Next con Berco per la sostenibilità del sito di Copparo

Edison Next al fianco di Berco per la sostenibilità del sito di Copparo: realizzerà un un impianto fotovoltaico della potenza di circa 7,1 MWp

Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, avvia un percorso per la sostenibilità di Berco, società del Gruppo thyssenkrupp specializzata nella fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e attrezzature per la revisione e la manutenzione di tali componenti. In particolare, Edison Next, grazie al contratto PPA (Power Purchase Agreement) on site della durata di 20 anni firmato con Berco, si occuperà della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 7,1 MWp per il sito di Copparo (FE), storico e principale stabilimento di Berco, considerato uno dei poli produttivi più grandi al mondo nel suo settore, che si estende su un’area di 550.000 mq e conta circa 1.400 dipendenti.

Il nuovo impianto fotovoltaico coprirà una superficie di 96.000 mq totali e sarà costituito da 70 inverter e da 11.600 moduli PV, montati per la maggior parte su strutture a inseguimento monoassiali e per la restante parte su strutture fisse. L’impianto sarà in grado di produrre circa 11.000 MWh all’anno, consentendo di coprire il 9% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento tramite fonti rinnovabili. L’impianto contribuirà quindi alla riduzione, da un lato, della spesa energetica, e dall’altro dell’impatto ambientale, consentendo di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 3.800 tonnellate di CO2 all’anno, pari alla quantità assorbita da circa 115.000 piante.

La quota di autoconsumo di energia elettrica rinnovabile così autoprodotta da Edison Next destinata al sito di Copparo sarà pari a poco più dell’80%. La restante parte non consumata potrà essere accumulata o immessa in rete. Con questo contratto Edison Next e Berco compiono il primo passo di un percorso che potrà prevedere la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati a rendere gli stabilimenti sempre più sostenibili.