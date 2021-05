Los Angeles-Italia Award 2021. Monika Bacardi è Miglior Produttrice dell’anno

Monika Bacardi vince il premio come Miglior Produttrice dell’anno all’interno dei Los Angeles - Italia Award 2021 organizzati dal Capri in the World Institute. "Ora puntiamo su web series come Puffins e Artic Friends"

L’imprenditrice italiana Monika Bacardi ha ricevuto il premio come Miglior Produttrice dell’anno all’interno dei Los Angeles - Italia Award 2021, organizzati dal Capri in the World Institute.

Il riconoscimento è stato assegnato alla produttrice, co-fondatrice di Ambi Media Group e di Iervolino Enterteinment, azienda quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana. “Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia nell’ultimo anno Monika Bacardi e il suo socio Andrea Iervolino sono stati capaci di dare vita a diversi progetti e di fare ancora meglio di quanto fatto in passato”: questa motivazione le è valsa il premio con la consegna della stella speciale realizzata dall’artista napoletano Lello Esposito.

“Sono veramente onorata di questo premio che riconosce la capacità di tutto il team di saper affrontare le sfide imposte da questi tempi difficili e di essere sempre pronti al cambiamento. Adesso stiamo puntando molto su web series come Puffins e Artic Friends per trasmettere ai bambini messaggi positivi e ispirare valori. E abbiamo appena finito di girare Dakota”, ha commentato Monika Bacardi.

In occasione della premiazione la produttrice ha raccontato uno dei suoi principali obiettivi per il futuro: riuscire ad esportare l’how to do italiano nel mondo. Una missione che si sposa appieno con quella che può essere definita l’era delle contaminazioni. Questo percorso è già cominciato con il film Black Butterfly, diretto da Brian Goodman, con protagonisti Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers: per l’occasione una vera e propria cittadina americana è stata ricreata negli studios romani.

Anche per il film Dakota Monika Bacardi e il suo socio Andrea Iervolino hanno deciso di scegliere l’Italia e in particolare la Foresta di Mercadante in Provincia di Bari. La pellicola, diretta da Kirk Harris e scritta da Johnny Harrington, vedrà la partecipazione di attori come Abbie Cornish, Lola Sultan, William Baldwin, Patrick Muldoon e Tim Rozon. “Vogliamo riportare l’Italia al centro delle produzioni internazionali. Come italiana sono orgogliosa di avere così tanti talenti nel mio Paese e adesso voglio mostrarli al mondo, cercando di rendere internazionale il modello di business italiano”, ha concluso.

Nata Merano, Monika Bacardi, Lady of Bayfield Hall, si è laureata in Letteratura moderna e lingue in Italia. Parla fluentemente cinque lingue. Ha sposato Lord Luis Bacardi, discendente del fondatore dell'azienda Bacardi che ancora oggi è un'azienda a conduzione familiare. La coppia ha avuto una figlia: Maria Luisa. Da trent’anni Lady Monika Bacardi vive a Monaco, ma tenendo fede alla sua vocazione internazionale, continua a viaggiare anche nel suo Paese natale e a Los Angeles per lavoro.

Nella sua carriera ha realizzato film con star internazionali, tra cui In Dubious Battle di James Franco, con un cast che include Franco e Selena Gomez, il film dedicato ad Andrea Bocelli The Music Of Silence, la pellicola d’azione Waiting for the Barbarians, diretta da Ciro Guerra e con Johnny Depp, la fiaba contemporanea This Beautiful Fantastic con Tom Wilkinson, il film d'animazione per famiglie Arctic Justice: Thunder Squad con le voci di Jeremy Renner, Alec Baldwin, Angelica Huston, il thriller fantascientifico Rupture con Noomi Rapace, Michael Chiklis e Peter Stormare e, infine, la commedia The Humbling, interpretata da Al Pacino.