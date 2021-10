Nasce F&PML, compagnia focalizzata sulle aziende in crisi

Nasce F&pml, la prima management company italiana focalizzata sulle aziende in crisi e a supporto delle piattaforme di investimento.

A crearla F&p4biz, la società fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, diventata in meno di due anni tra i principali operatori nel mondo degli investimenti nel capitale di rischio tramite la formula del club deal, insieme a Filippo Mantegazza e Andrea Lovato La nuova società, pienamente operativa da settembre, ha come focus la prestazione di una serie di servizi alle piattaforme che hanno rilevato crediti verso aziende in crisi. In particolare, F&Pml e offre un supporto diretto per il ritorno alla solvibilità delle aziende creditrici, grazie all’implementazione ed esecuzione di piani di turnaround nelle aziende. Inoltre, contribuisce a creare e gestire fondi verticali con specializzazione settoriale, destinati all’investimento ed alla gestione di aziende UTP appartenenti a specifici settori industriali. L’istituzione di fondi verticali di aziende UTP appartenenti allo stesso settore permette di avere una visione completa dello scenario di mercato e del contesto competitivo, di avere una squadra di managers specializzati, e di favorire eventuali operazioni di build up.

F&Pml & Partners è una società per azioni con una struttura del capitale aperta e caratterizzata da diverse tipologie di quote di partecipazione, in modo da poter accogliere in futuro nuovi partners con profili, natura e finalità diverse. A livello operativo, si avvarrà, in base alla natura delle operazioni e alla tipologia delle aziende target, oltre che delle competenze dei soci- manager anche della collaborazione di un team di managers e di professionisti specializzati. “La nostra missione - chiarisce Guglielmo Fiocchi , Presidente di F&Pml e Partners - è fornire alle imprese e alle piattaforme di investimento un supporto concreto ed efficace per gestire le crisi e riportare in bonis le aziende target. Il nostro team di managers è composto in maniera tale da assicurare analisi articolate, strategie di azione integrate e un approccio strutturato, in stretta collaborazione con il management aziendale. La comprovata esperienza, la solidità degli strumenti e delle tecniche utilizzate, l’approccio hands-on ci permettono di gestire in modo positivo la relazione con l’imprenditore e di attivare il management sulle criticità, motivandolo e monitorando i risultati in modo rapido ed efficace. Nel caso della collaborazione con le piattaforme di investimento, F&pml e Partners punta tanto alla gestione industriale quanto al coinvestimento, se ne esistono le condizioni”.