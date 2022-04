Nesquik lancia la nuova campagna: on air in tv "Crescere è divertente"

Nesquik, on air il nuovo spot "Crescere è divertente" sulle principali reti televisive

Nesquik torna “on air”. In onda fino al 15 maggio su Rai, Mediaset, Discovery, La7 e La7d, il nuovo spot tv dalla durata di 20 secondi. Firmato da MRM Agency Madrid che ha curato la creatività, lo spot è stato localizzato da Craft, mentre la pianificazione è a cura del centro media Dentsu Aegis Network. Protagonisti del video, un bambino e la sua famiglia nel momento della colazione.

Un risveglio per loro divertente e nutriente grazie a Nesquik, insostituibile alleato dei genitori che accompagna i bambini sin dalla colazione, momento fondamentale della giornata da vivere insieme con il sorriso.

Per questa iniziativa, i prodotti al centro della comunicazione sono Nesquik Classico solubile con cacao magro, che all’interno di una dieta varia ed equilibrata aiuta a soddisfare il fabbisogno di vitamina D, nutriente essenziale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e al normale assorbimento del Calcio e del Fosforo ed è necessaria per la normale crescita e sviluppo osseo nei bambini, e Nesquik Pronto da Bere, il prodotto che unisce tutto il gusto di Nesquik alla bontà del latte 100% italiano. Nel suo pratico formato con cannuccia in carta, Nesquik Pronto da Bere è ideale per essere consumato a merenda, anche fuori casa.

Credits: sviluppo creativo by MRM Agency Madrid e Craft per la localizzazione

Guarda lo spot!

Leggi anche: