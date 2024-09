Olon in continua crescita: acquisita Huvepharma Italia e il suo sito di Garessio

Il Gruppo chimico-farmaceutico Olon, leader nella produzione e sviluppo di principi attivi (API) e parte della Holding P&R, annuncia una nuova acquisizione strategica: Huvepharma Italia e il suo stabilimento di Garessio, in provincia di Cuneo.

Olon punta a rafforzare ulteriormente la sua capacità produttiva, puntando a integrare pienamente le attività del sito e sviluppare nuove opportunità di business per portare l’impianto a pieno regime. Con questa acquisizione, il gruppo raggiunge un totale di nove stabilimenti produttivi in Italia e una capacità reattiva complessiva di 3.250 metri cubi, consolidandosi tra i principali attori industriali in Italia e in Europa.

Huvepharma Italia e il suo stabilimento di Garessio vantano una solida esperienza nella sintesi chimica e nella produzione di API per uso farmaceutico umano e animale. Con un background consolidato nello sviluppo di tecnologie innovative, il sito ha prodotto, tra l’altro, principi attivi per il trattamento della malaria utilizzando un'avanzata tecnologia di foto-ossidazione e la produzione di nanoparticelle.

Olon intende valorizzare queste competenze attraverso un piano di rilancio che prevede l’ampliamento delle attività produttive e l’adozione di nuove tecnologie, sfruttando le potenzialità dello stabilimento, che già dispone di oltre il 50% delle linee automatizzate.

Il sito di Garessio, precedentemente di proprietà di Sanofi e dal 2016 parte del gruppo Huvepharma, si integra nel vasto network produttivo di Olon, posizionando l’azienda come uno dei player più rilevanti in termini di capacità produttiva e potenziale di crescita nel settore. Grazie a questa espansione, Olon mira a consolidare la sua leadership, offrendo soluzioni sempre più avanzate e competitive nel mercato europeo.

L’operazione avviene attraverso l’acquisto della società, con un passaggio di proprietà totale a Olon e una completa integrazione all’interno del Gruppo. Gli asset dell’azienda, la facility e l’organico, verranno inclusi e integrati, in continuità con le politiche seguite da sempre dal Gruppo Olon.

“Abbiamo riconosciuto In Huvepharma Italia tutte le caratteristiche giuste”, ha commentato Paolo Tubertini, CEO Olon Group. “L’acquisizione va a supportare la realizzazione della strategia di medio lungo termine di Gruppo e il raggiungimento dei nostri obiettivi di business".

"Faremo leva sull’integrazione con l’attuale network di produzione di Olon, che prevede già 15 siti nel mondo e 7 centri di ricerca integrati e interconnessi tra loro, sul nostro consolidato portfolio clienti, che comprende tutte le principali aziende farmaceutiche del mercato, e su una solida reputazione come partner e API supplier. L’obiettivo dell’operazione è incrementare in modo significativo la nostra capacità complessiva di produzione di API liberando il potenziale del sito di Garessio”, ha concluso Tubertini.