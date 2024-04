Payden & Rygel nomina Kwist Responsabile Sviluppo Business per il Nord Europa

Payden & Rygel, nomine: Dennis Kwist nuovo Senior Vice President e Responsabile dello Sviluppo del Business per il Nord Europa

Payden & Rygel – tra le principali società di gestione indipendenti e non quotate al mondo – rafforza la sua presenza in Europa e annuncia la nomina di Dennis Kwist come Senior Vice President e Responsabile dello Sviluppo del Business per il Nord Europa. La nomina si inserisce nel progetto di ulteriore ampliamento del giro d’affari della Società nell’Europa Continentale, dove Payden gestisce già circa 20 miliardi di euro attraverso mandati istituzionali e annovera tra i propri clienti una vasta gamma di investitori, tra cui banche, fondi pensione e assicurazioni.

Dennis Kwist vanta un’esperienza di 15 anni presso Wellington Management, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director prima e di Responsabile dello Sviluppo Commerciale per il Nord Europa poi, e in Payden si occuperà della promozione dei fondi UCITS, nonché dell’ampliamento del business dei mandati segregati istituzionali.

Antonella Manganelli, AD di Payden & Rygel Italia e Responsabile dello Sviluppo del Business per il Sud Europa ha dichiarato: “Payden continua a investire energie nello sviluppo del business e ad assumere nuove risorse per essere in grado di cogliere ogni opportunità di crescita a livello internazionale, in controtendenza rispetto a gran parte dell’industria del risparmio gestito. Sono lieta di dare il benvenuto a Dennis Kwist, la cui esperienza decennale, unita alla sua profonda conoscenza delle dinamiche di settore, rappresenterà un importante valore aggiunto per la Società”.

Dennis Kwist, ha invece commentato: “Il Nord Europa e, in particolare, le regioni del Benelux sono mercati strategici, ancor più in un’epoca di tassi d’interesse elevati come quella che stiamo vivendo. Payden, con la sua ampia gamma di prodotti di investimento, rappresenta l’interlocutore ideale per gli investitori istituzionali nordeuropei, per questo sono entusiasta di contribuire al rafforzamento della base clienti capitalizzando il patrimonio di relazioni che la Società ha intessuto in questi Paesi nel corso degli ultimi 25 anni”.