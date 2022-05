Premio TaoTIM: torna la sfida per startup e imprese innovative

Il premio TaoTIM torna al Festival di Taormina con una ‘challenge’ per startup e imprese innovative

TIM, Main Sponsor per il quarto anno consecutivo di Taobuk - Taormina International Book Festival, lancia il Premio TaoTIM 2022, una ‘challenge’ dedicata a startup e PMI innovative che vogliono proporsi con nuove soluzioni per avvicinare il pubblico al mondo dell’arte. Il tema del contest è ‘Cultura, Turismo e Sostenibilità nell'era digitale’. Con questa iniziativa e attraverso il proprio supporto ad una manifestazione d’eccellenza come Taobuk, TIM desidera promuovere la Sicilia e valorizzarne il patrimonio artistico e storico-archeologico grazie alla tecnologia.

Da oggi fino al 5 giugno sarà possibile partecipare alla sfida presentando, attraverso la piattaforma di Open Innovation di TIM, progetti innovativi e sostenibili: soluzioni che promuovano l’accesso alla cultura, all’archeologia e al turismo, e tutelano il diritto d’autore, facendo leva sulle nuove tecnologie (Augmented Reality e Virtual Reality, NFT) e nuove modalità di fruizione di mete e luoghi d’interesse artistico e culturale nell’ottica di migliorare l’esperienza complessiva del visitatore, come ad esempio il metaverso. La startup o impresa vincitrice, che verrà annunciata il 13 giugno, sarà invitata a Taormina per ritirare il Premio TaoTIM durante la serata di gala dei Taobuk awards in programma il prossimo 18 giugno.

Innovazione e connettività sono, da quasi cento anni, al centro della storia del Gruppo e, grazie alle potenzialità delle reti di nuova generazione e dei servizi che queste abilitano, è in grado di avvicinare sempre più cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione al mondo dell’arte e della cultura, proponendo soluzioni più inclusive ed immersive. TIM e Taobuk di nuovo insieme, quindi, per promuovere l’ecosistema delle startup e delle imprese innovative sui temi del digitale ed in particolare dei nuovi modelli di fruizione che questo può abilitare rispetto ai mondi della cultura e dell’intrattenimento.