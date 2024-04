IEG, a Rimini la VII edizione di MIR – Live Entertainment Expo

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. IEG, conclusa a Rimini la VII edizione di MIR – Live Entertainment Expo È iniziata lo scorso 7 aprile la settima edizione di MIR – Live Entertainment Expo, la fiera organizzata da Italian Exhibition Group che riunisce i settori Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast. La manifestazione si è conclusa martedì 9 aprile e ha riunito il meglio delle tecnologie per gli spettacoli, ma anche per le filiere legate a concerti, meeting room, education, retail, museale, IT ed hospitality. Tante le novità in evidenza tra i padiglioni. Al Contest Colonne si sono potuti ascoltare all’opera i migliori sistemi audio verticali proposti dai brand leader. Nelle immersive room sono state proposte esperienze uniche, per veri e propri viaggi sensoriali tra immagini e suoni. Agli stand tutti i sistemi per organizzare ovunque dj party. E poi telecamere per studi televisivi persino all’aperto, mixer portatili anche a batteria, monitor innovativi, diffusori acustici destinati a sound designer e architetti per “modellare” il suono, proiettori wireless, sistemi audio/video per riunioni o musei, ledwall calpestabili e tanto altro. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery