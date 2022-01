Opec, chi è il nuovo n°1 Haitham Al-Ghais? Un diplomatico che parla 7 lingue

Haitham Al-Ghais del Kuwait sarà il nuovo direttore dell'Opec dal prossimo agosto. Sostituisce il nigeriano Barkido

Haitham Al-Ghais diventerà il nuovo segretario generale dell'Opec dal prossimo agosto. La scelta è stata fatta per acclamazione da parte dell'organizzazione degli esportatori. Il kuwaitiano prenderà il posto del collega nigeriano Mohammad Barkido, che ricopriva la stessa carica dall'agosto del 2016. Il suo mandato ha una durata triennale.

Haitham Al-Ghais è un tecnocrate e diplomatico di alto profilo che conosce sette lingue e ha un'esperienza trentennale nel settore petrolifero che lo ha portato anche a Londra e Pechino. Fino allo scorso giugno è stato governatore dell'Opec per il Kuwait per diventare poi vicedirettore generale per il marketing internazionale per la Kuwait Petroleum Corporation.

Opec, la strategia di Haitham Al-Ghasi: mercato in equilibrio e cooperazione con altri Paesi produttori

La nomina di Haitham Al-Ghais arriva in un momento in cui l'Opec e i suoi partner stanno cercando di soddisfare la ripresa dei consumi di petrolio post pandemia di Covid-19 senza far precipitare i mercati in un eccesso di offerta. Il diplomatico ha affermato di voler mantenere lo stesso approccio e di voler cercare una maggiore collaborazione con altri Paesi produttori come la Russia, dalla cui partnership ha portato alla nascita dell'Opec+. Quest'ultima attualmente detiene il 45% della produzione di petrolio mondiale.

"Il nostro ruolo nell'Opec+ è continuare a rifornire il mercato per raggiungere l'equilibrio", ha affermato Al-Ghais in un'intervista ad Al Arabiya - Il gruppo è desideroso di soddisfare l'aumento della domanda in modo che il mercato non sia sottofornito".