Patrimoniale, spunta un vecchio incubo: più tasse per tutti i cittadini Ue

Si tratterebbe di una tassa patrimoniale di solidarietà, per finanziare il Next Generation Eu

La Commissione Bilancio del Parlamento di Strasburgo ha abbozzato uno schema che prevede di aumentare le tasse a tutti i cittadini dellʼUnione. Una tassa patrimoniale di solidarietà, per finanziare il Next Generation Eu.

"Nonostante la guerra in Ucraina e la recrudescenza della pandemia sempre in agguato, le sirene della patrimoniale sono tornate a cantare. E questa volta la proposta non viene dal segretario Pd, Enrico Letta, o dai sindacati, ma dall'Europa. Per la precisione da Strasburgo, dove la Commissione per i bilanci del Parlamento Ue, organo che prepara i testi di legge, ha formulato uno schema per aumentare le tasse a tutti i cittadini europei. Certo, al momento si tratta soltanto di una bozza e in ogni caso i tempi non saranno brevi: l'emendamento al bilancio comunitario, una volta scritto, dovrà essere approvato dagli eurodeputati e dal Consiglio dei ministri Ue all'unanimitàù", rivela Libero.

"Sta di fatto che l'idea di una patrimoniale potrebbe concretizzarsi. E il suo obiettivo è chiaro: finanziare il Next Generation Eu (Ngeu). Si tratta del programma da 800 miliardi che l'Europa ha varato per aiutare i Paesi membri a uscire dalle secche della pandemia. Per reperire il denaro, l'Unione europea si è indebitata per la prima volta sui mercati. Tuttavia, mentre 385 miliardi di euro del pacchetto sono prestiti fatti agli Stati membri e spetta a loro restituirli, i restanti 338 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto che la Commissione Ue dovrà ripagare", conclude Libero.