Pensioni a 63-64 senza quota 100: svolta Inps. Tridico detta la rivoluzione dell'Ape contributiva

Ape contributiva al posto di quota 100? Un pensionamento anticipato a 63-64 anni sarebbe pienamente sostenibile e non graverebbe sui conti dello Stato. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante l'audizione alla Commissione Lavoro della Camera. L'ipotesi, per superare quota 100 (che come noto permette di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi) per i lavoratori con il sistema misto, sarebbe quella di una pensione 'a due fasi'; in una prima fase, fino ai 67 anni, la pensione sarebbe corrisposta con un anticipo basato sulla quota contributiva versata, mentre la pensione 'integrale' verrebbe corrisposta dai 67 anni. Il costo per lo Stato sarebbe solo quello dell'anticipazione di cassa. Il sistema consentirebbe l'uscita di 50mila persone nel 2022, 66mila nel 2023, fino a un massimo di 87mila nel 2024, a scendere a 14mila nel 2027. L'onere massimo sarebbe di 1,2 miliardi nel 2025, ma dal 2028 si produrrebbe un risparmio di 450 milioni e di 500 nel 2029. "Sarebbe coerente - ha detto Tridico - pensiamo a un'anticipazione in base a cio' che il lavoratore ha costruito con la sua contribuzione". La prestazione, ha precisato, e' parzialmente cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo, e si potrebbero prevedere meccanismi di staffetta generazionale, legati anche al part time, mentre sarebbe cincompatibile con trattamenti pensionistici diretti, trattamenti di sostegno al reddito, reddito di cittadinanza, Ape sociale, indennizziper la cessazione dell'attivita' commerciale.

